"Укроборонпром" готов вдвое увеличить объемы производства из-за войска России возле границы
На фоне стягивания войск России к границам нашего государства "Укроборонпром" готов вдвое увеличить изготовление необходимой для Вооруженных сил Украины продукции.
Источник:"Укроборонпром"
В концерне отметили, что для них своевременное и качественное обеспечение военной техникой и вооружением ВСУ является первоочередной задачей.
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Генеральный директор Юрий Гусев заявил, что "Укроборонпром" разработал и направил предприятиям-участникам план мероприятий, направленных на усиление обороноспособности нашей страны.
Государственный концерн "Укроборонпром" и предприятия, входящие в его состав, находятся на страже национальных интересов Украины и ежедневно вносят вклад в укрепление обороноспособности Украины,
– отметили в госпредприятии.
Там также напомнили, что в 2020 году предприятия концерна на 100% выполнили государственный оборонный заказ, а каждый 5-й контракт – с опережением графика. В целом объемы производства составили 30,2 миллиарда гривен.
"Однако, потенциал государственных оборонных предприятий значительно больше", – добавили в "Укроборонпроме".
Расположение российских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канала
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