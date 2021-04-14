"Укроборонпром" готовий вдвічі збільшити обсяги виробництва через війська Росії біля кордону
На тлі стягування військ Росії до кордонів нашої держави "Укроборонпром" готовий вдвічі збільшити виготовлення продукції, необхідної для Збройних сил України.
Джерело:"Укроборонпром"
У концерні зазначили, що для них своєчасне і якісне забезпечення військовою технікою та озброєнням ЗСУ є першочерговим завданням.
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Генеральний директор Юрій Гусєв заявив, що "Укроборонпром" розробив та надіслав підприємствам-учасникам план заходів, які спрямовані на посилення обороноздатності нашої країни.
Державний концерн "Укроборонпром" та підприємства, що входять до його складу, перебувають на варті національних інтересів України та щодня роблять внесок у зміцнення обороноздатності України,
– наголосили у держпідприємстві.
Там також нагадали, що у 2020 році підприємства концерну на 100% виконали державне оборонне замовлення, а кожен 5-й контракт – із випередженням графіка. Загалом обсяги виробництва склали 30,2 мільярда гривень.
"Однак, потенціал державних оборонних підприємств значно більший", – додали в "Укроборонпромі".
Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу
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