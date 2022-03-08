"Укроборонпром" оплатит миллион долларов США за угнанный или трофейный самолет

Государственный концерн "Укроборонпром" готов уплатить премию в размере 1 000 000 долларов США за угнанный или трофейный самолет.

Кроме этого, продолжает действовать программа 500 000 долларов США за захваченный вертолет в рабочем состоянии. Об этом напомнил глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины.

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Предложением могут воспользоваться и враги – есть дополнительный бонус

Если русскую технику сдаст русский пилот, ему гарантируют выдачу украинского гражданства.

Государственный концерн "Укроборонпром" готов уплатить премию в 1 000 000 долларов США за угнанный или трофейный самолет… Пилотам РФ, готовым участвовать в программе, гарантируем выдачу гражданства свободной страны,

– написал Арахамия.

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