Руководство и менеджмент Укроборонпрома сменят уже в скором времени. Кроме того, государственный концерн может получить и новое название.

Руководство концерна уволят, название изменят

Укроборонпром подлежит существенной трансформации, так как не может существовать в текущем виде, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, сообщает "Укринформ".

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В ближайшее время должна произойти смена руководства концерна. Далее будет соответственно смена и всей команды, которая работала там последний год,

– отметил Уруский.

Вероятно, изменят и название концерна.

По его словам, Укроборонпром превратится в государственную управляющую компанию. "Это будет компания с совсем другими функциями, которые есть сегодня в концерне, с минимумом вмешательства в хозяйственную деятельность холдингов, которые будут входить в нее", – добавил министр.

Какие еще изменения планируют

Уруский рассказал, что в Укроборонпроме планируют создать также аэрокосмическую холдинговую компанию . К ней, кроме предприятий Государственного космического агентства, присоединятся авиационные предприятия, в частности ГП "Антонов".

. К ней, кроме предприятий Государственного космического агентства, присоединятся авиационные предприятия, в частности ГП "Антонов". Кроме того, в Украине создадут ракетно-космический центр "Южный", в который войдут все корпоратизированные предприятия Государственного космического агентства. Центр также будет частью аэрокосмической холдинговой компании.

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Обратите внимание! В начале августа гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус подтвердил планы уйти с поста руководителя госконцерна. По его словам, увольнение не имеет политического подтекста.