Укроборонпром получит новое руководство и, возможно, даже название
Руководство и менеджмент Укроборонпрома сменят уже в скором времени. Кроме того, государственный концерн может получить и новое название.
Руководство концерна уволят, название изменят
Укроборонпром подлежит существенной трансформации, так как не может существовать в текущем виде, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, сообщает "Укринформ".
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В ближайшее время должна произойти смена руководства концерна. Далее будет соответственно смена и всей команды, которая работала там последний год,
– отметил Уруский.
Вероятно, изменят и название концерна.
По его словам, Укроборонпром превратится в государственную управляющую компанию. "Это будет компания с совсем другими функциями, которые есть сегодня в концерне, с минимумом вмешательства в хозяйственную деятельность холдингов, которые будут входить в нее", – добавил министр.
Какие еще изменения планируют
- Уруский рассказал, что в Укроборонпроме планируют создать также аэрокосмическую холдинговую компанию. К ней, кроме предприятий Государственного космического агентства, присоединятся авиационные предприятия, в частности ГП "Антонов".
- Кроме того, в Украине создадут ракетно-космический центр "Южный", в который войдут все корпоратизированные предприятия Государственного космического агентства. Центр также будет частью аэрокосмической холдинговой компании.
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Что такое Укроборонпром?
Объединение многопрофильных предприятий различных отраслей оборонной промышленности Украины.
В состав концерна входят предприятия, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, а также принимают участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.
Функции по управлению концерном и контроль за его деятельностью осуществляет Кабинет Министров.