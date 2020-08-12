Керівництво та менеджмент Укроборонпрому змінять вже незабаром. Крім того, державний концерн може отримати і нову назву.

Керівництво концерну звільнять, назву – змінять

Укроборонпром підлягає суттєвій трансформації, тому що не може існувати в поточному вигляді, заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, повідомляє "Укрінформ".

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Найближчим часом повинна відбутися зміна керівництва концерну. Далі буде відповідно зміна і всієї команди, яка працювала там останній рік,

– зазначив Уруський.

Ймовірно, змінять і назву концерну.

За його словами, Укроборонпром перетвориться на державну управляючу компанію. "Це буде компанія із зовсім іншими функціями, які є сьогодні в концерні, з мінімумом втручання в господарську діяльність холдингів, які входитимуть до неї", – додав міністр.

Які ще зміни планують

Уруський розповів, що в Укроборонпромі планують створити також аерокосмічну холдингову компанію . До неї, окрім підприємств Державного космічного агентства, долучаться авіаційні підприємства, зокрема ДП "Антонов".

. До неї, окрім підприємств Державного космічного агентства, долучаться авіаційні підприємства, зокрема ДП "Антонов". Крім того, в Україні створять ракетно-космічний центр "Південний", до якого увійдуть всі корпоратизовані підприємства Державного космічного агентства. Центр також буде частиною аерокосмічної холдингової компанії.

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Зверніть увагу! На початку серпня гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус підтвердив плани піти з посади керівника держконцерну. За його словами, звільнення не має політичного підтексту.