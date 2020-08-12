Укроборонпром отримає нове керівництво і, можливо, навіть назву
Керівництво та менеджмент Укроборонпрому змінять вже незабаром. Крім того, державний концерн може отримати і нову назву.
Керівництво концерну звільнять, назву – змінять
Укроборонпром підлягає суттєвій трансформації, тому що не може існувати в поточному вигляді, заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, повідомляє "Укрінформ".
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Найближчим часом повинна відбутися зміна керівництва концерну. Далі буде відповідно зміна і всієї команди, яка працювала там останній рік,
– зазначив Уруський.
Ймовірно, змінять і назву концерну.
За його словами, Укроборонпром перетвориться на державну управляючу компанію. "Це буде компанія із зовсім іншими функціями, які є сьогодні в концерні, з мінімумом втручання в господарську діяльність холдингів, які входитимуть до неї", – додав міністр.
Які ще зміни планують
- Уруський розповів, що в Укроборонпромі планують створити також аерокосмічну холдингову компанію. До неї, окрім підприємств Державного космічного агентства, долучаться авіаційні підприємства, зокрема ДП "Антонов".
- Крім того, в Україні створять ракетно-космічний центр "Південний", до якого увійдуть всі корпоратизовані підприємства Державного космічного агентства. Центр також буде частиною аерокосмічної холдингової компанії.
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Що таке Укроборонпром?Об'єднання багатопрофільних підприємств різних галузей оборонної промисловості України.
До складу концерну входять підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, а також беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.
Функції з управління концерном та контроль за його діяльністю здійснює Кабінет Міністрів.