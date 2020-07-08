Справа Гладковського щодо схем в Укроборонпромі: суд визнав недостовірним матеріал Бігуса
3 липня Подільський райсуд Києва повністю задовольнив позов Ігоря Гладковського, сина ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Він стосувався захисту честі, гідності та ділової репутації. Адресував позов Гладковський-молодший громадській організації "ТОМ 14" та журналістам-розслідувачам Лесі Івановій і Денису Бігусу.
Рішення суду щодо справи Гладковського: деталі
Про задоволення позову Ігоря Гладковського повідомила корпорація "Богдан". Відповідна інформація з’явилася на її офіційному сайті. Зауважимо, що "Богдан" очолює Олег Гладковський. Крім того, інформацію про це рішення оприлюднили в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
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За інформацією корпорації, суд розглядав інформацію про розкрадання в Укроборонпромі. Її 25 лютого 2019 року оприлюднили у відеосюжеті програми "Наші гроші" та на веб-сайті Bihus.info.
Згідно з рішенням суду, ці повідомлення є:
- недостовірними,
- такими, що порушують особисті немайнові права Ігоря Гладковського;
- такими, що підлягають спростуванню.
Крім того, суд зобов’язав відповідачів спростувати оприлюднену ними торік інформацію. Це має відбутися упродовж 10 днів з того моменту, як рішення суду набуло чинності.
Так, диктор у ефірі програми "Наші гроші" має повідомити, що:
- ця оприлюднена журналістами інформація про розкрадання не відповідає дійсності,
- Гладковський-молодший є непричетним як до злочинних схем в українському оборонному секторів, так і до фірми-прокладки "Оптимумспецдеталь", яка фігурує у цій справі
Коментуючи це рішення суду, Олег Гладковський, зі свого боку, заявив, що це перший крок у встановленні справедливості. Адже поява у інформаційному просторі, за його словами, такого "вкиду" спровокувала цілу низку переслідувань, зокрема щодо Ігоря та Олега Гладковських, і підприємств корпорації "Богдан".
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Масштабні розкрадання в Укроборонпромі: коротко
- У лютому 2019 року розслідувачі з проєкту Bihus.Info з’ясували, що Ігор Гладковський, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою організували фірми-прокладки.
- Через ці фірми вони поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин.
- Відбувалося це за завищеними в 2 – 4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.
Загалом до цієї схеми є причетними такі люди:
– власне сам Олег Гладковський, водночас він є бізнес-партнером п’ятого президента Петра Порошенка,
– екскерівник "Укрспецекпорту" та на той час очільник Укроборонпрому Павло Букін,
– директори підприємств та інші посадовці держконцерну.
- Відповідно до результатів розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки.
- Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку.
- Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник.