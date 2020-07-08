3 липня Подільський райсуд Києва повністю задовольнив позов Ігоря Гладковського, сина ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Він стосувався захисту честі, гідності та ділової репутації. Адресував позов Гладковський-молодший громадській організації "ТОМ 14" та журналістам-розслідувачам Лесі Івановій і Денису Бігусу.

Рішення суду щодо справи Гладковського: деталі

Про задоволення позову Ігоря Гладковського повідомила корпорація "Богдан". Відповідна інформація з’явилася на її офіційному сайті. Зауважимо, що "Богдан" очолює Олег Гладковський. Крім того, інформацію про це рішення оприлюднили в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

До теми НАБУ завершило слідство у справі Гладковського і Павловського: деталі обвинувачення

За інформацією корпорації, суд розглядав інформацію про розкрадання в Укроборонпромі. Її 25 лютого 2019 року оприлюднили у відеосюжеті програми "Наші гроші" та на веб-сайті Bihus.info.

Згідно з рішенням суду, ці повідомлення є:

недостовірними,

такими, що порушують особисті немайнові права Ігоря Гладковського;

такими, що підлягають спростуванню.

Крім того, суд зобов’язав відповідачів спростувати оприлюднену ними торік інформацію. Це має відбутися упродовж 10 днів з того моменту, як рішення суду набуло чинності.

Так, диктор у ефірі програми "Наші гроші" має повідомити, що:

ця оприлюднена журналістами інформація про розкрадання не відповідає дійсності,

Гладковський-молодший є непричетним як до злочинних схем в українському оборонному секторів, так і до фірми-прокладки "Оптимумспецдеталь", яка фігурує у цій справі

Коментуючи це рішення суду, Олег Гладковський, зі свого боку, заявив, що це перший крок у встановленні справедливості. Адже поява у інформаційному просторі, за його словами, такого "вкиду" спровокувала цілу низку переслідувань, зокрема щодо Ігоря та Олега Гладковських, і підприємств корпорації "Богдан".

Зверніть увагу Справа про корупцію в Укроборонпромі: одному з "хлопчиків" обрали запобіжний захід

Масштабні розкрадання в Укроборонпромі: коротко

У лютому 2019 року розслідувачі з проєкту Bihus.Info з’ясували, щ о Ігор Гладковський , син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою організували фірми-прокладки.



, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з і організували фірми-прокладки. Через ці фірми вони поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин.



або Відбувалося це за завищеними в 2 – 4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

Загалом до цієї схеми є причетними такі люди:

– власне сам Олег Гладковський, водночас він є бізнес-партнером п’ятого президента Петра Порошенка,

– екскерівник "Укрспецекпорту" та на той час очільник Укроборонпрому Павло Букін,

– директори підприємств та інші посадовці держконцерну.