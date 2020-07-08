Дело Гладковского относительно схем в Укроборонпроме: суд признал недостоверным материал Бигуса
3 июля Подольский райсуд Киева полностью удовлетворил иск Игоря Гладковского, сына бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Он касался защиты чести, достоинства и деловой репутации. Адресовал иск Гладковский-младший общественной организации "ТОМ 14" и журналистам-расследователям Лесе Ивановой и Денису Бигусу.
Решение суда по делу Гладковского: детали
Об удовлетворении иска Игоря Гладковского сообщила корпорация "Богдан". Соответствующая информация появилась на ее официальном сайте. Заметим, что "Богдан" возглавляет Олег Гладковский. Кроме того, информацию об этом решении обнародовали в Едином государственном реестре судебных решений.
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По информации корпорации, суд рассматривал информацию о хищениях в Укроборонпроме. Ее 25 февраля 2019 года обнародовали в видеосюжете программы "Наши деньги" и на веб-сайте Bihus.info.
Согласно решению суда, эти сообщения являются:
- недостоверными,
- нарушающими личные неимущественные права Игоря Гладковского;
- подлежащими опровержению.
Кроме того, суд обязал ответчиков опровергнуть обнародованную ими в прошлом году информацию. Это должно произойти в течение 10 дней с того момента, как решение суда вступило в силу.
Так, диктор в эфире программы "Наші гроші" должен сообщить, что:
- эта обнародованная журналистами информация о хищениях не соответствует действительности,
- Гладковский-младший является непричастным как к преступным схемам в украинском оборонном секторах, так и к фирме-прокладке "Оптимумспецдеталь", которая фигурирует в этом деле
Комментируя это решение суда, Олег Гладковский, со своей стороны, заявил, что это первый шаг в установлении справедливости. Ведь появление в информационном пространстве, по его словам, такого "вброса" спровоцировало целый ряд преследований, в частности в отношении Игоря и Олега Гладковських, и предприятий корпорации "Богдан".
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Масштабные хищения в Укроборонпроме: коротко
- В феврале 2019 года расследователи из проекта Bihus.Info выяснили, что Игорь Гладковский, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом организовали фирмы-прокладки.
- Через эти фирмы они поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей.
- Происходило это по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.
В общем к этой схеме причастны такие люди:
– собственно сам Олег Гладковский, в то же время является бизнес-партнером пятого президента Петра Порошенко,
– бывший руководитель "Укрспецэкпорта" и на то время глава Укроборонпрома Павел Букин,
– директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.
- Согласно результатам расследования, сделки организовывали через 3 главные фирмы-прокладки.
- Одной из таких фирм якобы был завод "Кузня на Рыбальском", который тогда принадлежал Порошенко.
- Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель.