3 июля Подольский райсуд Киева полностью удовлетворил иск Игоря Гладковского, сына бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Он касался защиты чести, достоинства и деловой репутации. Адресовал иск Гладковский-младший общественной организации "ТОМ 14" и журналистам-расследователям Лесе Ивановой и Денису Бигусу.

Решение суда по делу Гладковского: детали

Об удовлетворении иска Игоря Гладковского сообщила корпорация "Богдан". Соответствующая информация появилась на ее официальном сайте. Заметим, что "Богдан" возглавляет Олег Гладковский. Кроме того, информацию об этом решении обнародовали в Едином государственном реестре судебных решений.

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По информации корпорации, суд рассматривал информацию о хищениях в Укроборонпроме. Ее 25 февраля 2019 года обнародовали в видеосюжете программы "Наши деньги" и на веб-сайте Bihus.info.

Согласно решению суда, эти сообщения являются:

недостоверными,

нарушающими личные неимущественные права Игоря Гладковского;

подлежащими опровержению.

Кроме того, суд обязал ответчиков опровергнуть обнародованную ими в прошлом году информацию. Это должно произойти в течение 10 дней с того момента, как решение суда вступило в силу.

Так, диктор в эфире программы "Наші гроші" должен сообщить, что:

эта обнародованная журналистами информация о хищениях не соответствует действительности,

Гладковский-младший является непричастным как к преступным схемам в украинском оборонном секторах, так и к фирме-прокладке "Оптимумспецдеталь", которая фигурирует в этом деле

Комментируя это решение суда, Олег Гладковский, со своей стороны, заявил, что это первый шаг в установлении справедливости. Ведь появление в информационном пространстве, по его словам, такого "вброса" спровоцировало целый ряд преследований, в частности в отношении Игоря и Олега Гладковських, и предприятий корпорации "Богдан".

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Масштабные хищения в Укроборонпроме: коротко

В феврале 2019 года расследователи из проекта Bihus.Info выяснили, что Игорь Гладковский , сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом организовали фирмы-прокладки.

, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с и организовали фирмы-прокладки. Через эти фирмы они поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей.

Происходило это по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.

В общем к этой схеме причастны такие люди:

– собственно сам Олег Гладковский, в то же время является бизнес-партнером пятого президента Петра Порошенко,

– бывший руководитель "Укрспецэкпорта" и на то время глава Укроборонпрома Павел Букин,

– директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.