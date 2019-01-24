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      "Укроборонпром" и крупнейший оборонный концерн Израиля подписали совместный меморандум

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      Израильская компания Elbit Systems Ltd. сотрудничать с "Укроборонпромом"
      Израильская компания Elbit Systems Ltd. сотрудничать с "Укроборонпромом" / Фото из открытых источников

      После встречи украинской делегации во главе с Министром обороны Украины "Укроборонпром" и израильская компания Elbit Systems Ltd. подписали меморандом о сотрудничестве.

      Об этом сообщил Министр обороны Украины Степан Полторак на своей странице в Facebook.

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      Отмечается, что во время официального визита в Израиль делегация Министерства обороны Украины во главе с Министром обороны также ознакомилась с передовыми оборонными технологиями от компании Elbit Systems.

      Elbit Systems – израильская компания по разработке, производству и модернизации различных видов вооружения. Систем БПЛА, авионики, радиолокации, радиосвязи, оптикоелектронных систем, систем наведения в артиллерии и ракетной техники, и тому подобное.

      Сейчас это крупнейший частный оборонный концерн в Израиле, имеющий большой опыт модернизации устаревших образцов вооружения, включая технику советского производства, например военных самолетов.

      Напомним, что 17 января Верховная Рада окончательно приняла проект закона о закупках товаров и услуг оборонного назначения. Благодаря закону государственные заказчики оборонного заказа смогут непосредственно закупать продукцию, работы и услуги оборонного назначения по импорту, то есть за рубежом. Закон также предусматривает прямые поставки вооружения и техники Министерству обороны без посредничества государственного концерна "Укроборонпром".

      Теги: Укроборонпром Новости Израиля Міністерство оборони України Степан Полторак Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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