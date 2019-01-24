"Укроборонпром" та найбільший оборонний концерн Ізраїлю підписали спільний меморандум

Після зустрічі української делегації на чолі з Міністром оборони України ДК "Укроборонпром" та ізраїльська компанія Elbit Systems Ltd. підписали меморандом про співпрацю.

Про це повідомив Міністр оборони України Степан Полторак на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що під час офіційного візиту до Ізраїлю делегація Міністерства оборони України на чолі з Міністром оборони також ознайомилась з передовими оборонними технологіями від компанії Elbit Systems.

Elbit Systems – ізраїльська компанія з розробки, виробництва та модернізації різних видів озброєння. Систем БПЛА, авіоніки, радіолокації, радіозв’язку, оптикоелектронних систем, систем наведення в артилерії та ракетної техніки, тощо.

Зараз це найбільший приватний оборонний концерн в Ізраїлі, що має великий досвід модернізації застарілих зразків озброєння, включаючи техніку радянського виробництва, наприклад військових літаків.

Нагадаємо, що 17 січня Верховна Рада остаточно схвалила проект закону про закупівлі товарів та послуг оборонного призначення. Завдяки закону державні замовники оборонного замовлення зможуть безпосередньо закуповувати продукцію, роботи і послуги оборонного призначення за імпортом, тобто за кордоном. Закон також передбачає прямі поставки озброєння і техніки Міністерству оборони без посередництва державного концерну "Укроборонпром".