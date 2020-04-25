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      Укроборонпром эвакуировал своих работников из Бангладеш

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      Укроборонпром эвакуировал 11 работников из Бангладеш
      Укроборонпром эвакуировал 11 работников из Бангладеш / flyuia.com

      Укроборонпром эвакуировал группу из 11 своих работников, которые выполняли внешний контракт в Республике Бангладеш. Люди являются работниками госпредприятия "Конотопский авиаремонтный завод "АВИАКОН".

      Об эвакуации украинских авиаторов сообщает Укроборонпром.

      К слову У четырех работников Укроборонпрома обнаружили коронавирус

      Работники выполнили свои контракты еще 9 апреля, но не могли вернуться домой из-за закрытия воздушного сообщения со стороны правительства Бангладеш. Все это время они жили в гостинице в безопасных условиях и ждали возвращения домой.

      Планирование эвакуации было сложным, поскольку требовало целого ряда разрешений. Заодно планировали эвакуировать еще одного работника Укроборонпрома из Баку, а также работника частной компании.

      Впрочем, вовремя не удалось оформить все необходимые разрешения. Поэтому их эвакуацию проведут позже.

      Что известно о коронавирусе в Бангладеш?По состоянию на 25 апреля там подтвердили уже почти 5 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Всего 140 человек умерли.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Бангладеш Эвакуация украинцев Укроборонпром Новости Украины
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