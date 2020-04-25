Укроборонпром эвакуировал своих работников из Бангладеш

Укроборонпром эвакуировал группу из 11 своих работников, которые выполняли внешний контракт в Республике Бангладеш. Люди являются работниками госпредприятия "Конотопский авиаремонтный завод "АВИАКОН".

Об эвакуации украинских авиаторов сообщает Укроборонпром.

К слову У четырех работников Укроборонпрома обнаружили коронавирус

Работники выполнили свои контракты еще 9 апреля, но не могли вернуться домой из-за закрытия воздушного сообщения со стороны правительства Бангладеш. Все это время они жили в гостинице в безопасных условиях и ждали возвращения домой.

Планирование эвакуации было сложным, поскольку требовало целого ряда разрешений. Заодно планировали эвакуировать еще одного работника Укроборонпрома из Баку, а также работника частной компании.

Впрочем, вовремя не удалось оформить все необходимые разрешения. Поэтому их эвакуацию проведут позже.

Что известно о коронавирусе в Бангладеш?По состоянию на 25 апреля там подтвердили уже почти 5 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Всего 140 человек умерли.