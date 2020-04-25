Укроборонпром евакуював своїх працівників з Бангладеш

Укроборонпром евакуював групу з 11 своїх працівників, які виконували зовнішній контракт у Республіці Бангладеш. Люди є працівниками держпідприємства "Конотопський авіаремонтний завод "АВІАКОН".

Про евакуацію українських авіаторів повідомляє Укроборонпром.

До слова У чотирьох працівників Укроборонпрому виявили коронавірус

Працівники виконали свої контракти ще 9 квітня, але не могли повернутися додому через закриття повітряного сполучення з боку уряду Бангладеш. Увесь цей час вони жили в готелі у безпечних умовах і чекали повернення додому.

Планування евакуації було складним, позаяк потребувало цілої низки дозволів. Заразом планували евакуювати ще одного працівника Укроборонпрому з Баку, а також працівника приватної компанії.

Втім вчасно не вдалося оформити усі необхідні дозволи. Тож їхню евакуацію проведуть якось згодом.

Що відомо про коронавірус у Бангладеш?Станом на 25 квітня там підтвердили вже майже 5 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Загалом 140 людей померли.