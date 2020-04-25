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      Укроборонпром евакуював своїх працівників з Бангладеш

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      Укроборонпром евакуював 11 працівників з Бангладеш
      Укроборонпром евакуював 11 працівників з Бангладеш / flyuia.com

      Укроборонпром евакуював групу з 11 своїх працівників, які виконували зовнішній контракт у Республіці Бангладеш. Люди є працівниками держпідприємства "Конотопський авіаремонтний завод "АВІАКОН".

      Про евакуацію українських авіаторів повідомляє Укроборонпром.

      До слова У чотирьох працівників Укроборонпрому виявили коронавірус

      Працівники виконали свої контракти ще 9 квітня, але не могли повернутися додому через закриття повітряного сполучення з боку уряду Бангладеш. Увесь цей час вони жили в готелі у безпечних умовах і чекали повернення додому.

      Планування евакуації було складним, позаяк потребувало цілої низки дозволів. Заразом планували евакуювати ще одного працівника Укроборонпрому з Баку, а також працівника приватної компанії.

      Втім вчасно не вдалося оформити усі необхідні дозволи. Тож їхню евакуацію проведуть якось згодом.

      Що відомо про коронавірус у Бангладеш?Станом на 25 квітня там підтвердили вже майже 5 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Загалом 140 людей померли.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Бангладеш Евакуація українців Укроборонпром Новини України
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