Укроборонпром передал военным партию отремонтированных БТР: фото
Госпредприятие "Киевский бронетанковый завод" из состава Укроборонпрома передало украинским военным партию из 9 бронетранспортеров БТР-80, отремонтированных в рамках государственного оборонного заказа.
Работы пришлось заканчивать в особом режиме карантина, но все обязательства в рамках гособоронзаказа 2019 года теперь выполнено. Об этом заявил директор КБТЗ Владимир Синявский, сообщила пресс-служба Укроборонпрома.
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Все бронемашины прошли плановый регламентированный ремонт, получили новые современные средства связи и навигации, а также новые 29-дюймовые покрышки украинского производства.
В целом по результатам работы января-апреля 2020 года предприятия Укроборонпрома передали заказчикам более 300 новых, восстановленных и модернизированных образцов вооружения и военной техники.
Смотрите фото отремонтированных БТРов / Фото пресс-службы Укроборонпрома
Какие характеристики у БТР-80?Боевая колесная плавающая машина, имеющая вооружение, броневую защиту и высокую подвижность. Бронетранспортер предназначен для применения в мотострелковых подразделениях сухопутных войск, кроме того используется в подразделениях морской пехоты Украины.
Чем занимается "Киевский бронетанковый завод"
- Специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения,
- капитальном ремонте и модернизации бронетанковой техники,
- инженерной и боевой техники,
- ракетно-артиллерийского вооружения,
- изготовлении запасных частей к бронетанковому вооружению и технике.