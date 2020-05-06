15:52
6 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Укроборонпром передал военным партию отремонтированных БТР: фото

      - Читати новину українською
      Укроборонпром передал военным 9 отремонтированных БТР-80
      Укроборонпром передал военным 9 отремонтированных БТР-80 / ukroboronprom.com.ua/uk

      Госпредприятие "Киевский бронетанковый завод" из состава Укроборонпрома передало украинским военным партию из 9 бронетранспортеров БТР-80, отремонтированных в рамках государственного оборонного заказа.

      Работы пришлось заканчивать в особом режиме карантина, но все обязательства в рамках гособоронзаказа 2019 года теперь выполнено. Об этом заявил директор КБТЗ Владимир Синявский, сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

      Смотрите видео В Украине успешно испытали радар, который видит дроны на разной высоте и дальности

      Все бронемашины прошли плановый регламентированный ремонт, получили новые современные средства связи и навигации, а также новые 29-дюймовые покрышки украинского производства.

      В целом по результатам работы января-апреля 2020 года предприятия Укроборонпрома передали заказчикам более 300 новых, восстановленных и модернизированных образцов вооружения и военной техники.

      Смотрите фото отремонтированных БТРов / Фото пресс-службы Укроборонпрома

      Какие характеристики у БТР-80?Боевая колесная плавающая машина, имеющая вооружение, броневую защиту и высокую подвижность. Бронетранспортер предназначен для применения в мотострелковых подразделениях сухопутных войск, кроме того используется в подразделениях морской пехоты Украины.

      Чем занимается "Киевский бронетанковый завод"

      • Специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения,
      • капитальном ремонте и модернизации бронетанковой техники,
      • инженерной и боевой техники,
      • ракетно-артиллерийского вооружения,
      • изготовлении запасных частей к бронетанковому вооружению и технике.
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Транспорт Оружие Вооруженные силы Украины Укроборонпром
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Спасти рядового Ахметова за счет украинцев
      сегодня , 15:00 Спасти рядового Ахметова за счет украинцев
      Вікторія Войціцька
      Дорогу Саакашвили, или Символический ход против Путина
      сегодня , 13:25 Дорогу Саакашвили, или Символический ход против Путина
      Юрій Бутусов
      Как коронавирус повлиял на мир: все ли так плохо
      сегодня , 11:30 Как коронавирус повлиял на мир: все ли так плохо