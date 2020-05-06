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      Укроборонпром передав військовим партію відремонтованих БТР: фото

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      Укроборонпром передав військовим 9 відремонтованих БТР-80
      Укроборонпром передав військовим 9 відремонтованих БТР-80 / ukroboronprom.com.ua/uk

      Держпідприємство "Київський бронетанковий завод" зі складу Укроборонпрому передало українським військовим партію з 9 бронетранспортерів БТР-80, відремонтованих у межах державного оборонного замовлення.

      Роботи довелося закінчувати в особливому режимі карантину, але усі зобов’язання в межах держоборонзамовлення 2019 року тепер виконано. Про це заявив директор КБТЗ Володимир Синявський, повідомила пресслужба Укроборонпрому.

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      Усі бронемашини пройшли плановий регламентований ремонт, отримали нові сучасні засоби зв’язку та навігації, а також нові 29-дюймові покришки українського виробництва.

      Загалом за результатами роботи січня – квітня 2020 року підприємства Укроборонпрому передали замовникам понад 300 нових, відновлених та модернізованих зразків озброєння і військової техніки.

      Дивіться фото відремонтованих БТРів / Фото пресслужби Укроборонпрому

      Які характеристики в БТР-80? Бойова колісна плаваюча машина, що має озброєння, броньовий захист та високу рухомість. Бронетранспортер призначений для застосування у мотострілецьких підрозділах сухопутних військ, крім того використовується у підрозділах морської піхоти України.

      Чим займається "Київський бронетанковий завод"

      • Спеціалізується на виробництві легкого бронетанкового озброєння,
      • капітальному ремонті та модернізації бронетанкової,
      • інженерної та бойової техніки,
      • ракетно-артилерійського озброєння, 
      • виготовленні запасних частин до бронетанкового озброєння та техніки.
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Транспорт Зброя Збройні сили України Укроборонпром Новини України
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