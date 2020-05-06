Укроборонпром передав військовим партію відремонтованих БТР: фото

Держпідприємство "Київський бронетанковий завод" зі складу Укроборонпрому передало українським військовим партію з 9 бронетранспортерів БТР-80, відремонтованих у межах державного оборонного замовлення.

Роботи довелося закінчувати в особливому режимі карантину, але усі зобов’язання в межах держоборонзамовлення 2019 року тепер виконано. Про це заявив директор КБТЗ Володимир Синявський, повідомила пресслужба Укроборонпрому.

Дивіться відео В Україні успішно випробували радар, що бачить дрони на різній висоті та дальності

Усі бронемашини пройшли плановий регламентований ремонт, отримали нові сучасні засоби зв’язку та навігації, а також нові 29-дюймові покришки українського виробництва.

Загалом за результатами роботи січня – квітня 2020 року підприємства Укроборонпрому передали замовникам понад 300 нових, відновлених та модернізованих зразків озброєння і військової техніки.

Дивіться фото відремонтованих БТРів / Фото пресслужби Укроборонпрому

Які характеристики в БТР-80? Бойова колісна плаваюча машина, що має озброєння, броньовий захист та високу рухомість. Бронетранспортер призначений для застосування у мотострілецьких підрозділах сухопутних військ, крім того використовується у підрозділах морської піхоти України.

Чим займається "Київський бронетанковий завод"