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      В Україні успішно випробували радар, що бачить дрони на різній висоті та дальності: відео

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      Відбулися успішні випробування експортного варіанту радару 90К6Е: його хоче купити одна з країн Близького Сходу
      Відбулися успішні випробування експортного варіанту радару 90К6Е: його хоче купити одна з країн Близького Сходу / Пресслужба Укроборонпрому

      В Україні пройшли успішні випробування експортного варіанту радару 90К6Е. Розробило цей радар казенне підприємство "Науково-Виробничий Комплекс "Іскра".

      Випробування тривали два дні. За їхніми підсумками мобільний оглядовий 3D радіолокатор 90К6Е повністю підтвердив свої заявлені тактико-технічні характеристики. Зокрема, він успішно виявляв безпілотники на різних висотах та на максимальній дальності, підкреслюють у пресслужбі Укроборонпрому.

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      Участь у випробуваннях радару брали:

      • безпілотний авіаційний комплекс Raybird 3,
      • високомобільна радіолокаційна станція метрового діапазону радіохвиль МР-1, контрбатарейний радіолокаційний комплекс 1Л220УК.

      Випробування радару відбувалося, за погодженою програмою.

      Детальніше про безпілотник Raybird 3

      • Він має клас "малий тактичний".
      • Його використовують для різних довготривалих місій, ISTAR-рішень і пошуково-рятувальних операцій. ISTAR – це система управління вогнем.
      • Максимальна висота польоту – 3 тисячі метрів.
      • Може розвинути швидкість до 160 кілометрів за годину.
      • Польотами цього безпілотника керували спеціалісти компанії Skyeton.

      Коротко про радар 90К6Е

      • Його вперше представили восени 2019 року на виставці "Зброя та безпека".
      • Це принципово новий 3D радіолокатор кругового огляду з транзисторним передавачем.
      • Призначення – виявлення цілей, що летять на низьких, середніх і великих висотах.
      • Радар забезпечує моніторинг повітряного простору і є здатним з дуже малою погрішністю визначити координати літальних об’єктів.
      • 90K6E розробили для використання у зенітних ракетних військах як засіб видачі цілевказівок та як інформаційна ланка.
      • Також радар можуть використовувати підрозділи військово-повітряних сил і протиповітряної оборони.

      Позитивні результати цих випробувань відкривають перед нами беззаперечні перспективи для реалізації 90К6Е на експорт. Ми вже маємо потенційного замовника з однієї з країн Близького Сходу. Станцію також розглядає Міноборони України, однак необхідні певні зміни під потреби наших військових,
      – зазначив директор "Іскри" Юрій Пащенко.

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      Дивіться відео випробування експортного варіанту радару 90к6е:

       

      Що відомо про науково-виробничий комплекс "Іскра"? Розташовується він у Запоріжжі. Це разом конструкторське бюро і електромашинобудівний завод. На "Іскрі" розробляють і виробляють наземні радіолокаційні системи. Також підприємство займається радіоелектронною та контрбатарейною боротьбою. Продукція "Іскри" є визнаною не лише в Україні, а і стоїть на озброєнні у десятках інших країн.

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Міністерство оборони України авіація Укроборонпром Зброя Новини політики Новини України
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