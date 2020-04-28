В Україні успішно випробували радар, що бачить дрони на різній висоті та дальності: відео
В Україні пройшли успішні випробування експортного варіанту радару 90К6Е. Розробило цей радар казенне підприємство "Науково-Виробничий Комплекс "Іскра".
Випробування тривали два дні. За їхніми підсумками мобільний оглядовий 3D радіолокатор 90К6Е повністю підтвердив свої заявлені тактико-технічні характеристики. Зокрема, він успішно виявляв безпілотники на різних висотах та на максимальній дальності, підкреслюють у пресслужбі Укроборонпрому.
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Участь у випробуваннях радару брали:
- безпілотний авіаційний комплекс Raybird 3,
- високомобільна радіолокаційна станція метрового діапазону радіохвиль МР-1, контрбатарейний радіолокаційний комплекс 1Л220УК.
Випробування радару відбувалося, за погодженою програмою.
Детальніше про безпілотник Raybird 3
- Він має клас "малий тактичний".
- Його використовують для різних довготривалих місій, ISTAR-рішень і пошуково-рятувальних операцій. ISTAR – це система управління вогнем.
- Максимальна висота польоту – 3 тисячі метрів.
- Може розвинути швидкість до 160 кілометрів за годину.
- Польотами цього безпілотника керували спеціалісти компанії Skyeton.
Коротко про радар 90К6Е
- Його вперше представили восени 2019 року на виставці "Зброя та безпека".
- Це принципово новий 3D радіолокатор кругового огляду з транзисторним передавачем.
- Призначення – виявлення цілей, що летять на низьких, середніх і великих висотах.
- Радар забезпечує моніторинг повітряного простору і є здатним з дуже малою погрішністю визначити координати літальних об’єктів.
- 90K6E розробили для використання у зенітних ракетних військах як засіб видачі цілевказівок та як інформаційна ланка.
- Також радар можуть використовувати підрозділи військово-повітряних сил і протиповітряної оборони.
Позитивні результати цих випробувань відкривають перед нами беззаперечні перспективи для реалізації 90К6Е на експорт. Ми вже маємо потенційного замовника з однієї з країн Близького Сходу. Станцію також розглядає Міноборони України, однак необхідні певні зміни під потреби наших військових,
– зазначив директор "Іскри" Юрій Пащенко.
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Дивіться відео випробування експортного варіанту радару 90к6е:
Що відомо про науково-виробничий комплекс "Іскра"? Розташовується він у Запоріжжі. Це разом конструкторське бюро і електромашинобудівний завод. На "Іскрі" розробляють і виробляють наземні радіолокаційні системи. Також підприємство займається радіоелектронною та контрбатарейною боротьбою. Продукція "Іскри" є визнаною не лише в Україні, а і стоїть на озброєнні у десятках інших країн.