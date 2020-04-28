В Україні успішно випробували радар, що бачить дрони на різній висоті та дальності: відео

В Україні пройшли успішні випробування експортного варіанту радару 90К6Е. Розробило цей радар казенне підприємство "Науково-Виробничий Комплекс "Іскра".

Випробування тривали два дні. За їхніми підсумками мобільний оглядовий 3D радіолокатор 90К6Е повністю підтвердив свої заявлені тактико-технічні характеристики. Зокрема, він успішно виявляв безпілотники на різних висотах та на максимальній дальності, підкреслюють у пресслужбі Укроборонпрому.

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Участь у випробуваннях радару брали:

безпілотний авіаційний комплекс Raybird 3,

високомобільна радіолокаційна станція метрового діапазону радіохвиль МР-1, контрбатарейний радіолокаційний комплекс 1Л220УК.

Випробування радару відбувалося, за погодженою програмою.

Детальніше про безпілотник Raybird 3

Він має клас "малий тактичний".

Його використовують для різних довготривалих місій, ISTAR-рішень і пошуково-рятувальних операцій. ISTAR – це система управління вогнем.

Максимальна висота польоту – 3 тисячі метрів.

Може розвинути швидкість до 160 кілометрів за годину.

Польотами цього безпілотника керували спеціалісти компанії Skyeton.

Коротко про радар 90К6Е

Його вперше представили восени 2019 року на виставці "Зброя та безпека".

Це принципово новий 3D радіолокатор кругового огляду з транзисторним передавачем.

Призначення – виявлення цілей, що летять на низьких, середніх і великих висотах.

Радар забезпечує моніторинг повітряного простору і є здатним з дуже малою погрішністю визначити координати літальних об’єктів.

90K6E розробили для використання у зенітних ракетних військах як засіб видачі цілевказівок та як інформаційна ланка.

Також радар можуть використовувати підрозділи військово-повітряних сил і протиповітряної оборони.

Позитивні результати цих випробувань відкривають перед нами беззаперечні перспективи для реалізації 90К6Е на експорт. Ми вже маємо потенційного замовника з однієї з країн Близького Сходу. Станцію також розглядає Міноборони України, однак необхідні певні зміни під потреби наших військових,

– зазначив директор "Іскри" Юрій Пащенко.

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Дивіться відео випробування експортного варіанту радару 90к6е:

Що відомо про науково-виробничий комплекс "Іскра"? Розташовується він у Запоріжжі. Це разом конструкторське бюро і електромашинобудівний завод. На "Іскрі" розробляють і виробляють наземні радіолокаційні системи. Також підприємство займається радіоелектронною та контрбатарейною боротьбою. Продукція "Іскри" є визнаною не лише в Україні, а і стоїть на озброєнні у десятках інших країн.