Техніка війни: Оновлений ракетний комплекс "Вільха". Модернізовані танки для ЗСУ

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – конструкторське бюро "Луч" розробило проєкт нового зенітного ракетного комплексу на основі ракети "Вільха". Його дальність складає до 100 кілометрів. "Харківський бронетанковий завод" передав військовим 10 танків Т-80БВ і 3 Т-64БВ, модернізованих за зразком 2017 року. Львівський завод також відвантажив українській армії 6 танків.

Також у випуску:

Всепланетна боротьба з коронавірусом не лише зачинила кордони між деякими країнами, а й змусила завмерти багато підприємств та бізнесів. Пошук роботи став ще болючішим. Програма "Техніка війни" вирішила дослідити кадрову ситуацію в "Укроборонпромі" до карантину і після.

Головні новини України:

► Військово-транспортний літак "Іл-76МД" доправив із Китаю партію засобів для виявлення коронавірусної інфекції. Борт привіз в Україну тести для полімеразної ланцюгової реакції та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Крім того, доправили медичні маски, дезінфектори та апарати штучної вентиляції легень.

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► Державний концерн "Укроборонпром" відновив частково знищену конструкторську документацію апаратів штучної вентиляції легень "БРИЗ-Т" і готовий передати копії приватним виробникам, які швидко б налагодили виробництво.

► На базі 169-го навчального центру сухопутних військ відпрацювали алгоритм дій у військових частинах на випадок виявлення захворювань на коронавірус.

► На озброєння української армії надійшла командно-штабна машина К-1450 на базі БТР-70КШ. Старе обладнання доповнене новим, що відповідає стандартам НАТО.

► Збройні Сили планово переходять на нову систему харчування. Одна з компаній відмовилась укладати договори щодо закупівлі їжі, посилаючись на пандемію. Однак постачання триватиме.



► СБУ підозрює колишнє керівництво провідного казенного науково-виробничого об'єднання у розтраті 1,7 мільйона доларів на сторічні патрони.

Головні новини світу:

► Американська армія бере на озброєння набій з підвищеним бронепробиттям. Патрон калібру 7,62х51 сумісний з усіма калібрами НАТО.

► Ізраїльська компанія IWI уклала контракт з індійською армією щодо постачання 16,5 тисяч кулеметів вартістю 116,4 мільярда доларів.

► Міноборони США уклало з VEI Systems угоду на придбання 48 самохідних гаубиць M109A7 Paladin, автомобілі підтримки польових артилерійських боєприпасів М992А2 та запчастин на 339 мільйонів доларів.

► Бундестаг ухвалив програму перспективної платформи MGCS, яка має лягти в основу танка і БМП. На першому етапі розробки приділять на архітектуру машини виділять 75 мільйонів євро, на другому етапі – 124 мільйони.

► Китайський навчально-бойовий літак JL-9 Mountain Eagle адаптували для роботи на авіаносці.

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► У Краснодарському краї 25 березня 2020 року розбився навчально-бойовий літак "Л-39". Того ж дня в Чорне море впав винищувач "Су-27", який базується на захопленому українському аеродромі Бельбек в Криму.