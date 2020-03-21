21:33
21 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Техніка війни: Новітня ядерна бомба. Потужна гвинтівка Snipex

      Техніка війни - Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Техніка війни" – на полігоні Тонопа США провели випробування нової ядерної бомби B61-12, носієм якої виступив винищувач F-15E Strike Eagle. Війна на Донбасі породила в Україні кілька виробників снайперських гвинтівок. Команді "Техніка війни" нарешті вдалось познайомитись однією з них – оновленою версією Snipex.

      Також у випуску:

      Головні новини України: 

      Міністр оборони Андрій Таран та Начальник Генштабу Руслан Хомчак провели дводенне відрядження на Схід України. Вони ознайомилися із ситуацією у підрозділах, на ділянках розведення та КПВВ.

      У Збройних силах України створили оперативні групи та штаби через спалах коронавірусу, до карантину залучено медиків. Командири та начальники мають максимально інформувати особовий склад про поточну ситуацію, але шикування більше роти заборонені.

      Цікаво Техніка війни: Робот для заміни солдата на полі бою. Датчики попередження про ракетну атаку

      В Командуванні медичних сил заявили, що військові медики забезпечені швидкими тестами для виявлення китайського коронавірусу Covid-19 і їх кількість тільки збільшуватиметься.

      За розпорядженням командувача Сухопутних військ генерал-лейтенанта Олександр Сирського, тимчасово припинено виклик призовників до збірних пунктів.

      Десантно-штурмові катери Кентавр вперше здійснили стрільби некерованими ракетами С-8 на одному з морських полігонів.

      Держпідприємство "Новатор" переорієнтувало виробництво та запустило пошиття марлевих пов’язок для своїх співробітників, а також інших структур Укрборонпрому.

      Стало відомо про конкретні результати співпраці української та турецької оборонок. Нам поставили по чотири тренувальні бомби MAM-L та MAM-C.

      Головні новини світу:

      Корпус морської піхоти США почав перехід від підствольного гранатомета М203, який був прийнятий на озброєння у 1969 році та використовується у 40 арміях світу.

      В інтернеті з'явилися фотографії транспортування московською кільцевою дорогою турецького бронеавтомобіля Vuran.

      Науково-дослідний центр бойових машин Індії оголосив про завершення вдосконалення танка Arjun Mk.IA.

      Textron Systems передала ВМС США головний десантний катер на повітряній подушці нового типу SSC-100.

      Важливо Техніка війни: Вбивця танків "Амулет" на Донбасі. Потужна білоруська ракета БУК МБ-2

      Японія вперше за 30 років спустила на воду судно-розвідник Aki для Морських сил самооборони.

      Туреччина продала свої розвідувально-ударні безпілотники Anka-S до Тунісу. 

      Коронавірус в Україні: Telegram бот, онлайн карта та ґаджети для захисту
      сьогодні
      Автор: Сергій Камінський
      Теги: Новини України Випуск новин Новини США Зброя Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:33 Головні новини 21 березня: у Києві зупиниться транспорт, померла Ірина Бекешкіна
      Вероніка Климська
      сьогодні , 19:40 Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      Анастасія Кушпіт
      сьогодні , 19:00 Роботу ніхто не скасовував: вісім помилок, які виникають при роботі з дому
      Тамара Кучугурна
      сьогодні , 18:52 Що передбачає режим надзвичайного стану: інфографіка
      Вероніка Климська
      сьогодні , 18:12 Економіка та коронавірус: як живе Південна Америка
      Анатолій Максимов
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук