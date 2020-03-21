Техніка війни: Новітня ядерна бомба. Потужна гвинтівка Snipex

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – на полігоні Тонопа США провели випробування нової ядерної бомби B61-12, носієм якої виступив винищувач F-15E Strike Eagle. Війна на Донбасі породила в Україні кілька виробників снайперських гвинтівок. Команді "Техніка війни" нарешті вдалось познайомитись однією з них – оновленою версією Snipex.

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Міністр оборони Андрій Таран та Начальник Генштабу Руслан Хомчак провели дводенне відрядження на Схід України. Вони ознайомилися із ситуацією у підрозділах, на ділянках розведення та КПВВ.

У Збройних силах України створили оперативні групи та штаби через спалах коронавірусу, до карантину залучено медиків. Командири та начальники мають максимально інформувати особовий склад про поточну ситуацію, але шикування більше роти заборонені.

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В Командуванні медичних сил заявили, що військові медики забезпечені швидкими тестами для виявлення китайського коронавірусу Covid-19 і їх кількість тільки збільшуватиметься.

За розпорядженням командувача Сухопутних військ генерал-лейтенанта Олександр Сирського, тимчасово припинено виклик призовників до збірних пунктів.

Десантно-штурмові катери Кентавр вперше здійснили стрільби некерованими ракетами С-8 на одному з морських полігонів.

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Науково-дослідний центр бойових машин Індії оголосив про завершення вдосконалення танка Arjun Mk.IA.

Textron Systems передала ВМС США головний десантний катер на повітряній подушці нового типу SSC-100.

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Японія вперше за 30 років спустила на воду судно-розвідник Aki для Морських сил самооборони.

Туреччина продала свої розвідувально-ударні безпілотники Anka-S до Тунісу.