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      Техника войны: Новейшая ядерная бомба. Мощная винтовка Snipex

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Техника войны" – на полигоне Тонопа США провели испытания новой ядерной бомбы B61-12, носителем которой выступил истребитель F-15E Strike Eagle. Война на Донбассе породила в Украине несколько производителей снайперских винтовок. Команде "Техника войны" наконец удалось познакомиться одной из них – обновленной версией Snipex.

      Также в выпуске:

      Главные новости Украины:

      Министр обороны Андрей Таран и Начальник Генштаба Руслан Хомчак провели двухдневную командировку на Восток Украины. Они ознакомились с ситуацией в подразделениях, на участках разведение и КПВВ.

      В Вооруженных силах Украины создали оперативные группы и штабы из-за вспышки коронавируса, к карантину привлечены медики. Командиры и начальники должны максимально информировать личный состав о текущей ситуации, но построение более роты запрещены.

      Интересно Техника войны: Робот для замены солдата на поле боя. Датчики предупреждения о ракетной атаке

      В Командовании медицинских сил заявили, что военные медики обеспечены быстрыми тестами для выявления китайского коронавируса Covid-19 и их количество будет только увеличиваться.

      По распоряжению командующего Сухопутных войск генерал-лейтенанта Александр Сырского, временно приостановлен вызов призывников в сборные пункты.

      Десантно-штурмовые катера Кентавр впервые осуществили стрельбы неуправляемыми ракетами С-8 на одном из морских полигонов.

      Госпредприятие "Новатор" переориентировало производство и запустило пошив марлевых повязок для своих сотрудников, а также других структур Укрборонпрома.

      Стало известно о конкретных результатах сотрудничества украинской и турецкой оборонок. Нам поставили по четыре тренировочные бомбы MAM-L и MAM-C.

      Главные новости мира:

      Корпус морской пехоты США начал переход от подствольного гранатомета М203, который был принят на вооружение в 1969 году и используется в 40 армиях мира.

      В интернете появились фотографии транспортировки московской кольцевой дорогой турецкого бронеавтомобиля Vuran.

      Научно-исследовательский центр боевых машин Индии объявил о завершении совершенствования танка Arjun Mk.IA.

      Textron Systems передала ВМС США главный десантный катер на воздушной подушке нового типа SSC-100.

      Важно Техника войны: Убийца танков "Амулет" на Донбассе. Мощная белорусская ракета БУК МБ-2

      Япония впервые за 30 лет спустила на воду судно-разведчик Aki для Морских сил самообороны.

      Турция продала свои разведывательно-ударные беспилотники Anka-S в Тунис.

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      Автор: Сергей Каминский
      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Новости США Оружие Война на Донбассе
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