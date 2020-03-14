Техника войны: Робот для замены солдата на поле боя. Датчики предупреждения о ракетной атаке

В свежем выпуске программы "Техника войны" – наземный робот THeMIS создан в Эстонии для замены солдата на поле боя. Его можно применять на батальонном уровне: начиная от транспортирования и заканчивая разведывательными и ударными функциями. Американский филиал израильской компании Elbit Systems получила контракт на производство авиационных датчиков предупреждения о ракетной атаке.

Также в выпуске

Больше о наземном роботе THeMIS рассказал Кульдар Вяерси – генеральный директор Milrem Robotics – компании, которая и создала такой комплект гусеничной гибридной модульной системы пехоты.

Предыдущий выпуск "Техники войны" Убийца танков "Амулет" на Донбассе. Мощная белорусская ракета БУК МБ-2

Главные новости Украины

► В течение прошлого года США и страны ЕС предоставили ВСУ военной техники и снаряжения 143 миллиона долларов. В этом году только Конгресс США намерен предоставить имущества украинским военным на 250 миллионов долларов, среди которых противоартиллерийской радары и боевые патрульные катера "Марк 6".

► Аварийно-спасательное судно "Александр Охрименко" впервые вышло в Черное море. Недавно корабль Военно-морским силам передало Министерство инфраструктуры. Он может проводить поисково-спасательные работы и даже собирать разлитые нефтепродукты.

► Украинские корабли, захваченные в Севастополе в 2014 году, в четверг были перебазированы оккупантом к причальной стенки в бухте "Инженерная".

► Институт электромагнитных исследований поставил на экспорт уникальные генераторы, которые помогают бороться с БПЛА и другой радиоэлектронной техникой врага.

► Госконцерн "Укроборонпром", который из-за карантина перешел на особый режим работы, принял решение о передаче двадцати одного предприятия в Фонд госимущества и еще двух в Государственный космического агентства.

► Во время посещения предприятия "АвтоКрАЗ" президенту Зеленскому продемонстрировали грузовик КрАЗ-6322, бронеавтомобили "Спартан", "Шрек" и "Фиона".

► Представители канадских Вооруженных сил передали военной службе правопорядка 6 автомобилей "Форд Транзит". Автомобиль вмещает 6 человек и тратит 8 литров горючего на 100 километров. А это на много экономнее чем старенькие УАЗики, которые находятся еще на службе в ВСП.

Интересно Техника войны: Бюджет на ракетное вооружение. Обнародованы цены на украинские бронеавтомобили

► В Борисполе СБУ задержала контрабандные запчасти для танков и боевых самолетов, прибывших из России.

► 12 марта Окружной административный суд Киева отказал одному из предпринимателей в признании недействительным приказа Министра обороны о переходе частей на новую систему питания.

Главные новости мира:

• Россияне заявили, что впервые продали свой бронеавтомобиль на экспорт. Речь идет о многоцелевой машине "ВПК-Урал", которая сейчас проходит только предварительные испытания.

• Турецкие ученые разработали новое гидроакустический устройство, которое способно находить аварийные субмарины во время чрезвычайных ситуаций.

• Военные морские силы США пополнились еще одной экспедиционной морской базой USS Hershel 'Woody' Williams. Суда водоизмещением в 90 тысяч тонн предназначены для обеспечения боевых операций.

• Появилось первое видео полета саудовского беспилотника Saker-1B.

• Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его армии удалось уничтожить в сирийской провинции Идлиб восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". Как видно из видео, по крайней мере три из них были уничтожены ударными беспилотниками "Барьяктар ТВ-2".

• На этой неделе Япония отказалась от самолетов F4 Fantom-2. 6 последних образцов в модификации FF4 совершили последний полет.