Техніка війни: Робот для заміни солдата на полі бою. Датчики попередження про ракетну атаку

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – наземний робот THeMIS створено в Естонії для заміни солдата на полі бою. Його можна застосовувати на батальйонному рівні: починаючи від траспортування і завершуючи розвідувальними та ударними функціями. Американська філія ізраїльської компанії Elbit Systems отримала контракт на виробництво авіаційних датчиків попередження про ракетну атаку.

Також у випуску

Більше про наземний робот THeMIS розповів Кульдар Вяєрсі – генеральний директор Milrem Robotics – компанії, яка і створила такий комплект гусеничної гібридної модульної системи піхоти.

Головні новини України

► Упродовж минулого року США та країни ЄС надали ЗСУ військової техніки та спорядження на 143 мільйона доларів. Цьогоріч лише Конгрес США має намір надати майна українським військовим на 250 мільйонів доларів, серед якого протиартилерійські радари та бойові патрульні катери "Марк 6".

► Аварійно-рятувальне судно "Олександр Охрименко" вперше вийшло у Чорне море. Нещодавно корабель Військово-морським Силам передало Міністерство інфраструктури. Він може проводити пошуково-рятувальні роботи і навіть збирати розлиті нафтопродукти.

► Українські кораблі, захоплені в Севастополі у 2014 році, в четвер були перебазовані окупантом до причальної стінки в бухті "Інженерна".

► Інститут електромагнітних досліджень поставив на експорт унікальні генератори, які допомагають боротися з БПЛА та іншою радіоелектронною технікою ворога.

► Держконцерн "Укроборонпром", який через карантин перейшов на особливий режим роботи, ухвалив рішення про передачу двадцяти одного підприємства до Фонду Держмайна та ще двох до Державного космічного агентства.

► Під час відвідання підприємства "АвтоКраз" президенту Зеленському продемонстрували вантажівку КрАЗ-6322, бронеавтомобілі "Спартан", "Шрек" та "Фіона".

► Представники канадських Збройних сил передали військовій службі правопорядку 6 автівок "Форд Транзит". Автомобіль вміщує 6 чоловік та витрачає 8 літрів пального на 100 кілометрів. А це на багато економніше ніж старенькі УАЗики, які ще є на службі у ВСП.

► У Борисполі СБУ затримала контрабандні запчастини для танків та бойових літаків, що прибули з Росії.

► 12 березня Окружний адміністративний суд Києва відмовив одному з підприємців у визнанні нечинним наказу Міністра оборони про перехід частин на нову систему харчування.

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• Росіяни заявили, що вперше продали свій бронеавтомобіль на експорт. Мова про багатоцільову машину "ВПК-Урал", яка зараз проходить лише попередні випробування.

• Турецькі вчені розробили новий гідроакустичний пристрій, який здатен знаходити аварійні субмарини під час надзвичайних ситуацій.

• Військові морські сили США поповнилися ще однією експедиційною морською базою USS Hershel 'Woody' Williams. Судна водотонажністю у 90 тисяч тон призначені для забезпечення бойових операцій.

• З'явилося перше відео польоту саудівського безпілотника Saker-1B.

• Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його армії вдалось знищити у сирійській провінції Ідліб вісім зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир". Як видно з відео, принаймні три з них були знищені ударними безпілотниками "Бар'яктар ТБ-2".

• Цього тижня Японія відмовилася від літаків F4 Fantom-2. 6 крайніх зразків у модифікації FF4 здійснили останній політ.