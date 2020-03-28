Техника войны: Обновленный ракетный комплекс "Ольха". Модернизированные танки для ВСУ

В свежем выпуске программы "Техника войны" – конструкторское бюро "Луч" разработало проект нового зенитного ракетного комплекса на основе ракеты "Ольха". Его дальность составляет до 100 километров. "Харьковский бронетанковый завод" передал военным 10 танков Т-80БВ и 3 Т-64БВ, модернизированных по образцу 2017 года. Львовский завод также отгрузил украинской армии 6 танков.

Также в выпуске:

Всепланетная борьба с коронавирусом не только закрыла границы между некоторыми странами, но и заставила замереть много предприятий и бизнесов. Поиск работы стал еще больнее. Программа "Техника войны" решила исследовать кадровую ситуацию в "Укроборонпроме" до карантина и после.

Главные новости Украины:

► Военно-транспортный самолет "Ил-76МД" доставил из Китая партию средств для выявления коронавирусной инфекции. Борт привез в Украину тесты для полимеразной цепной реакции и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставили медицинские маски, дезинфекторы и аппараты искусственной вентиляции легких.

Обратите внимание Техника войны: Новейшая ядерная бомба. Мощная винтовка Snipex

► Государственный концерн "Укроборонпром" восстановил частично уничтоженную конструкторскую документацию аппаратов искусственной вентиляции легких "БРИЗ-Т" и готов передать копии частным производителям, которые быстро бы наладили производство.

► На базе 169-го учебного центра сухопутных войск отработали алгоритм действий в воинских частях на случай выявления заболеваний коронавирусом.

► На вооружение украинской армии поступила командно-штабная машина К-1450 на базе БТР-70КШ. Старое оборудование дополнено новым, отвечающим стандартам НАТО.

► Вооруженные силы планово переходят на новую систему питания. Одна из компаний отказалась заключать договоры по закупке еды, ссылаясь на пандемию. Однако поставка будет продолжаться.

► СБУ подозревает бывшее руководство ведущего государственного научно-производственного объединения в растрате 1,7 миллиона долларов на столетние патроны.

Главные новости мира:

► Американская армия берет на вооружение патрон с повышенным бронепробитием. Патрон калибра 7,62х51 совместим со всеми калибрами НАТО.

► Израильская компания IWI заключила контракт с индийской армией по поставкам 16,5 тысяч пулеметов стоимостью 116,4 миллиарда долларов.

► Минобороны США заключило с VEI Systems соглашение на приобретение 48 самоходных гаубиц M109A7 Paladin, автомобилей поддержки полевых артиллерийских боеприпасов М992А2 и запчастей на 339 миллионов долларов.

► Бундестаг принял программу перспективной платформы MGCS, которая должна лечь в основу танка и БМП. На первом этапе разработки на архитектуру машины выделят 75 миллионов евро, на втором этапе – 124 миллиона.

► Китайский учебно-боевой самолет JL-9 Mountain Eagle адаптировали для работы на авианосце.

Интересно Техника войны: Робот для замены солдата на поле боя. Датчики предупреждения о ракетной атаке

► В Краснодарском крае 25 марта 2020 года разбился учебно-боевой самолет "Л-39". В тот же день в Черное море упал истребитель "Су-27", который базируется в захваченном украинском аэродроме Бельбек в Крыму.