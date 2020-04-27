Як українські військові здійснюють випробування ракетного комплексу "Нептун": фото

Українські військові проводять випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун". Саме він повинен оберігати нашу територію від нападів з моря.

Цього разу військові проводили випробування ракетного комплексу зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракети та залученням авіації. Їх здійснювали за допомогою літаків СУ-27, повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Літаки Су-27 під час випробування ракетного комплексу "Нептун" / Генштаб

Пуски здійснюються з Державного випробувального полігону Збройних Сил України "Алібей".

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Що варто знати про ракетний комплекс "Нептун"

Береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельними ракетами Р-360 "Нептун". Він призначений для контролю територіальних вод, захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя. Він призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів. Його особливість – робота в простих і складних метеорологічних умовах, у будь-який час доби та року, при активній вогневій та радіоелектронній протидії противника.

До складу комплексу входять командний пункт, пускова установка з транспортно-пусковими контейнерами, транспортно-заряджальна машина і транспортна машина.

Максимальна кількість ракет у такому комплексі досягає 24 одиниці, а інтервал їх запуску в залпі коливається між 3 і 5 секундами. Вони здатні досягати швидкість у 900 кілометрів за годину.



Пускова установка ракетного комплексу "Нептун" під час випробувань / Генштаб

Відзначимо, що Міністерство оборони України у 2020 році планує закупити близько 3 тисяч ракетних комплексів на суму понад 2,4 мільярда доларів. Внаслідок розширення фінансування ракетної програми також сплановано завершення розроблення та випробування ракетних комплексів, серед яких і "Нептун".