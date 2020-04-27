13:51
27 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗАДЕРЖАНИЕ ВЛАДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗАДЕРЖАНИЕ ВЛАДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН

      Как украинские военные проводят испытания ракетного комплекса "Нептун": фото

      - Читати новину українською
      Испытания ракетного комплекса "Нептун"
      Испытания ракетного комплекса "Нептун" / Генштаб ВСУ

      Украинские военные проводят испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Именно он должен оберегать нашу территорию от нападений с моря.

      На этот раз военные проводили испытания ракетного комплекса с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации. Были задействованы самолеты СУ-27, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

      Напомним Украинские военные испытали новую ракету "Ольха-М": видео попадания в цель с первой попытки


      Самолеты Су-27 во время испытания ракетного комплекса "Нептун" / Генштаб

      Пуски осуществляются с Государственного испытательного полигона Вооруженных Сил Украины "Алиби".

      Читайте также Танки, гаубицы и минометы: какое тяжелое вооружение российской армии на Донбассе обнаружили в ОБСЕ

      Что следует знать о ракетном комплексе "Нептун"

      Береговой мобильный ракетный комплекс с противокорабельными ракетами Р-360 "Нептун". Он предназначен для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья. Он предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов. Его особенность – работа в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

      В состав комплекса входят командный пункт, пусковая установка с транспортно-пусковыми контейнерами, транспортно-заряжающего машина и транспортная машина.

      Максимальное количество ракет в таком комплексе достигает 24 единицы, а интервал их запуска в залпе колеблется между 3 и 5 секунд. Они способны достигать скорости 900 километров в час.


      Пусковая установка ракетного комплекса "Нептун" во время испытаний​ / Генштаб

      Отметим, что Министерство обороны Украины в 2020 году планирует закупить около 3 тысяч ракетных комплексов на сумму более 2,4 миллиарда долларов. Вследствие расширения финансирования ракетной программы также спланировано завершение разработки и испытание ракетных комплексов, среди которых и "Нептун".

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Оружие
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Кто такой Владимир Слончак – экс-заместитель Кличко, который побил полицейского
      сегодня , 13:34 Кто такой Владимир Слончак – экс-заместитель Кличко, который побил полицейского
      Вероніка Климська
      Конец эпохи карантина, или Как продать козу
      сегодня , 11:50 Конец эпохи карантина, или Как продать козу
      Михайло Дубинянський