Как украинские военные проводят испытания ракетного комплекса "Нептун": фото

Украинские военные проводят испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Именно он должен оберегать нашу территорию от нападений с моря.

На этот раз военные проводили испытания ракетного комплекса с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации. Были задействованы самолеты СУ-27, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Самолеты Су-27 во время испытания ракетного комплекса "Нептун" / Генштаб

Пуски осуществляются с Государственного испытательного полигона Вооруженных Сил Украины "Алиби".

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Что следует знать о ракетном комплексе "Нептун"

Береговой мобильный ракетный комплекс с противокорабельными ракетами Р-360 "Нептун". Он предназначен для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья. Он предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов. Его особенность – работа в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

В состав комплекса входят командный пункт, пусковая установка с транспортно-пусковыми контейнерами, транспортно-заряжающего машина и транспортная машина.

Максимальное количество ракет в таком комплексе достигает 24 единицы, а интервал их запуска в залпе колеблется между 3 и 5 секунд. Они способны достигать скорости 900 километров в час.



Пусковая установка ракетного комплекса "Нептун" во время испытаний​ / Генштаб

Отметим, что Министерство обороны Украины в 2020 году планирует закупить около 3 тысяч ракетных комплексов на сумму более 2,4 миллиарда долларов. Вследствие расширения финансирования ракетной программы также спланировано завершение разработки и испытание ракетных комплексов, среди которых и "Нептун".