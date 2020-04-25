Украинские военные испытали новую ракету "Ольха-М": видео попадания в цель с первой попытки
Украина продолжает последовательную реализацию собственной ракетной программы. На этот раз военные испытали ракету "Ольха-М".
Летные испытания украинской ракеты "Ольха-М" прошли на испытательном полигоне в Одесской области, сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
К слову На полигоне тестируют модернизированный танк Т-72: фото
Что такое "Ольха-М"?Это проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью более 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса с замкнутым циклом.
Во время испытаний ракета попала точно в цель.
Смотрите видео пуска и попадания в цель ракеты "Ольха-М"
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