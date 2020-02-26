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      Укроборонпром переплачивал за российские комплектующие в 2-3 раза, – СБУ

      - Читати новину українською
      Укроборонпром переплачивал за российские комплектующие в 2-3 раза в 2015 - 2019 годах / gordonua.com

      Предприятия госконцерна "Укроборонпром" в 2015 – 2019 годах через иностранные фирмы-прокладки закупали российскую продукцию военного назначения по завышенной в 2-3 раза цене.

      В рамках досудебного расследования уголовного дела следователи СБУ обратились в Шевченковский райсуд Киева с ходатайством о временном доступе к документам Шевченковской райгосадминистрации в Киеве. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на материалы досудебного расследования Главного следственного управления СБУ.

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      В документах говорится, что спецэкспортеры в интересах украинских оборонных предприятий заключали импортные контракты на поставку комплектующих с иностранными компаниями ОАЭ, Чехией, Великобританией, Кипром и т. П.

      Фактически в Украине поставлялась продукция военного назначения и двойного использования, изготовленная на санкционных предприятиях России – так называемая схема обхода прямых поставок. Стоимость таких поставок была завышена вдвое или даже втрое.

      В частности, дочернее предприятие Укроборонпрома – "Спецтехноэкспорт" – в период с февраля 2018 по июнь 2019 года перечислило по агентскому договору на счета компании Kalipsum Plus SRO (Чехия) 4,1 миллиона долларов.

      Кроме того, в течение 2015 – 2019 лет неустановленные лица организовали механизмы хищения госсредств "Укроборонпрома". Для этого использовали иностранные "фирмы-прокладки" при купле-продаже компаниями концерна комплектующих и запчастей.

      Одна из таких иностранных компаний – Slige S.R.O. (Чехия), которую зарегистрировали в июне 2009 года. Она занимается поставками медицинского оборудования и оборудования для энергетических установок.

      Пресс-служба концерна в комментарии "Европейской правде" сообщила, что "Укроборонпром" полностью способствует следствию СБУ по делу о закупках экспортерами российской продукции военного назначения для предприятий концерна, предоставляет в полном объеме необходимую следствию информацию и документы.

      Что известно о расследовании журналистов о коррупции в "Укроборонпроме"

      • В феврале 2019 года расследователи из проекта Bihus.Info выяснили, что Игорь Гладковский – сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой причастны к масштабной коррупционной схемы в "Укроборонпроме".
      • По данным журналистов, они контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских воинских частей.
      • Поставки происходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам.
      • По данным журналистов, размер хищений составил не менее 250 миллионов гривен.
      • Из расследования также следовало, что к коррупционным схемам причастны и сам Олег Гладковский, бывший глава "Укрспецэкпорта" и бывший глава "Укроборонпрома" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Коррупция Деньги Криминальные новости СБУ Расследования Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме
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