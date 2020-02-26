Укроборонпром переплачивал за российские комплектующие в 2-3 раза, – СБУ

Предприятия госконцерна "Укроборонпром" в 2015 – 2019 годах через иностранные фирмы-прокладки закупали российскую продукцию военного назначения по завышенной в 2-3 раза цене.

В рамках досудебного расследования уголовного дела следователи СБУ обратились в Шевченковский райсуд Киева с ходатайством о временном доступе к документам Шевченковской райгосадминистрации в Киеве. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на материалы досудебного расследования Главного следственного управления СБУ.

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В документах говорится, что спецэкспортеры в интересах украинских оборонных предприятий заключали импортные контракты на поставку комплектующих с иностранными компаниями ОАЭ, Чехией, Великобританией, Кипром и т. П.

Фактически в Украине поставлялась продукция военного назначения и двойного использования, изготовленная на санкционных предприятиях России – так называемая схема обхода прямых поставок. Стоимость таких поставок была завышена вдвое или даже втрое.

В частности, дочернее предприятие Укроборонпрома – "Спецтехноэкспорт" – в период с февраля 2018 по июнь 2019 года перечислило по агентскому договору на счета компании Kalipsum Plus SRO (Чехия) 4,1 миллиона долларов.

Кроме того, в течение 2015 – 2019 лет неустановленные лица организовали механизмы хищения госсредств "Укроборонпрома". Для этого использовали иностранные "фирмы-прокладки" при купле-продаже компаниями концерна комплектующих и запчастей.

Одна из таких иностранных компаний – Slige S.R.O. (Чехия), которую зарегистрировали в июне 2009 года. Она занимается поставками медицинского оборудования и оборудования для энергетических установок.

Пресс-служба концерна в комментарии "Европейской правде" сообщила, что "Укроборонпром" полностью способствует следствию СБУ по делу о закупках экспортерами российской продукции военного назначения для предприятий концерна, предоставляет в полном объеме необходимую следствию информацию и документы.

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