Укроборонпром переплачував за російські комплектуючі у 2 – 3 рази, – СБУ

Підприємства держконцерну Укроборонпром у 2015 – 2019 роках через іноземні фірми-прокладки закуповували російську продукцію військового призначення за завищеною у 2 – 3 рази ціною.

В межах досудового розслідування кримінальної справи слідчі СБУ звернулись до Шевченківського райсуду Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Шевченківської райдержадміністрації у Києві. Про це повідомляє liga.net з посиланням на матеріали досудового розслідування Головного слідчого управління СБУ.

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У документах мовиться, що спецекспортери в інтересах українських оборонних підприємств укладали імпортні контракти на поставку комплектуючих з іноземними компаніями: ОАЕ, Чехією, Великою Британією, Кіпром і т. п.

Фактично в Україну поставлялася продукція військового призначення та подвійного використання, виготовлена ​​на санкційних підприємствах Росії – так звана схема обходу прямих поставок. Вартість таких поставок була завищеною удвічі або й втричі.

Зокрема, дочірнє підприємство Укроборонпрому – "Спецтехноекспорт" – у період з лютого 2018 по червень 2019 року перерахувало за агентським договором на рахунки компанії Kalipsum Plus SRO (Чехія) 4,1 мільйона доларів.

Крім того, протягом 2015 – 2019 років невстановлені особи організували механізми розкрадання держкоштів Укроборонпрому. Для цього використали іноземні "фірми-прокладки" при купівлі – продажу компаніями концерну комплектуючих і запчастин.

Одна з таких іноземних компаній – Slige S.R.O. (Чехія), яку зареєстрували в червні 2009 року. Вона займається поставками медичного обладнання та устаткування для енергетичних установок.

Пресслужба концерну в коментарі "Європейській правді" повідомила, що Укроборонпром повністю сприяє слідству СБУ у справі про закупівлі експортерами російської продукції військового призначення для підприємств концерну, надає у повному обсязі необхідну слідству інформацію та документи.

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