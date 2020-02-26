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      Укроборонпром переплачував за російські комплектуючі у 2 – 3 рази, – СБУ

      - Читать новость на русском
      Укроборонпром переплачував за російські комплектуючі у 2 – 3 рази у 2015 – 2019 роках / gordonua.com

      Підприємства держконцерну Укроборонпром у 2015 – 2019 роках через іноземні фірми-прокладки закуповували російську продукцію військового призначення за завищеною у 2 – 3 рази ціною.

      В межах досудового розслідування кримінальної справи слідчі СБУ звернулись до Шевченківського райсуду Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Шевченківської райдержадміністрації у Києві. Про це повідомляє liga.net з посиланням на матеріали досудового розслідування Головного слідчого управління СБУ.

      Читайте також: На держпідприємстві "Укроборонсервіс" силовики провели обшук: що про це відомо

      У документах мовиться, що спецекспортери в інтересах українських оборонних підприємств укладали імпортні контракти на поставку комплектуючих з іноземними компаніями: ОАЕ, Чехією, Великою Британією, Кіпром і т. п.

      Фактично в Україну поставлялася продукція військового призначення та подвійного використання, виготовлена ​​на санкційних підприємствах Росії – так звана схема обходу прямих поставок. Вартість таких поставок була завищеною удвічі або й втричі.

      Зокрема, дочірнє підприємство Укроборонпрому – "Спецтехноекспорт" – у період з лютого 2018 по червень 2019 року перерахувало за агентським договором на рахунки компанії Kalipsum Plus SRO (Чехія) 4,1 мільйона доларів.

      Крім того, протягом 2015 – 2019 років невстановлені особи організували механізми розкрадання держкоштів Укроборонпрому. Для цього використали іноземні "фірми-прокладки" при купівлі – продажу компаніями концерну комплектуючих і запчастин.

      Одна з таких іноземних компаній – Slige S.R.O. (Чехія), яку зареєстрували в червні 2009 року. Вона займається поставками медичного обладнання та устаткування для енергетичних установок.

      Пресслужба концерну в коментарі "Європейській правді" повідомила, що Укроборонпром повністю сприяє слідству СБУ у справі про закупівлі експортерами російської продукції військового призначення для підприємств концерну, надає у повному обсязі необхідну слідству інформацію та документи.

      Що відомо про розслідування журналістів щодо корупції в Укроборонпромі

      • У лютому 2019 року розслідувачі з проєкту Bihus.Info з'ясували, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою причетні до масштабної корупційної схеми в Укроборонпромі.
      • За даними журналістів, вони контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин.
      • Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними в 2 – 4 рази цінами.
      • За даними журналістів, розмір розкрадань становив щонайменше 250 мільйонів гривень.
      • З розслідування також випливало, що до корупційних оборудок причетні і сам Олег Гладковський, екскерівник "Укрспецекпорту" і ексглава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Україна – Росія Новини України Корупція Гроші Кримінальні новини СБУ Розслідування Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі
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