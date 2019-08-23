Государственный концерн отмечает, что ударный беспилотный летательный аппарат нового поколения Akıncı станет одним из первых проектов совместного предприятия, созданного госкомпании "Укрспецэкспорт" и турецкого предприятия Baykar Defence.

Отмечается, что беспилотник нового поколения Akıncı разрабатывается в соответствии с требованиями вооруженных конфликтов XXI века и предназначен в первую очередь для вооружения как турецких, так и украинских Вооруженных сил, сообщили в "Укроборонпроме".

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Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин отметил, что одной из ключевых преимуществ аппарата станет возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолетах.

Говорится о боеприпасах вес которых достигает сотен килограмм. Украинские двигатели в конструкции беспилотника позволили существенно нарастить мощность и обеспечить значительную грузоподъемность, скорость и высоту полета аппарата. Вместе с тем эти двигатели экономичны и просты в обслуживании.



Беспилотник совместного производства Украины и Турции Akinci / Фото Baykar Defence

БПЛА Akıncı относится к новому "тяжелого" класса беспилотников, высота полета которого составляет более 12 километров, а размах крыльев – 20 метров. Он способен поднять в воздух более 1000 килограммов вооружения и находиться в полете сутки.

Аппарат будет оснащен самыми передовыми системами наблюдения, а также будет вооружаться управляемыми ракетами, обычными и высокоточными бомбами.

Главной задачей совместного предприятия является объединение мощностей оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий.

Как Украина и Турция сотрудничают в военной области?Турция и Украина уже давно ведут активное сотрудничество в разработке и покупке вооружения. В частности, Турция – единственная страна в мире, которая предоставила Украине ударные беспилотники, не боясь ухудшения отношений с Москвой. Также Украина покупает в Турции тепловизоры, оптические устройства, устройства радиосвязи, боеприпасы и тому подобное.



С 2016 года представители стран обмениваются опытом и углубляют свое сотрудничество. Целью такого сотрудничества для Украины техническая модернизация украинской армии к стандартам НАТО.



9 августа 2019 государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Задачей нового предприятия будет серийное производство новых образцов современного вооружения для собственных армий.