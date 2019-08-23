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      "Укроборонпром" показав, яким буде спільний україно-турецький військовий безпілотник

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      Україно-турецький безпілотник Akıncı
      Україно-турецький безпілотник Akıncı / Укроборонпром

      Державний концерн наголошує, що ударний безпілотний літальний апарат нового покоління "Akıncı" стане одним із перших проектів спільного підприємства, створеного Держкомпанією "Укрспецекспорт" та турецького підприємства Baykar Defence.

      Зазначається, що безпілотник нового покоління Akıncı розробляється відповідно до вимог збройних конфліктів XXI століття і призначений, насамперед, для озброєння як турецьких, так і українських Збройних сил, повідомили в "Укроборонпромі".

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      Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін зауважив, що однією з ключових переваг апарата стане змога завдавати високоточні удари таким самим озброєнням, яке використовується на звичайних літаках.

      Мовиться про боєприпаси вага яких сягає сотень кілограм. Українські двигуни в конструкції безпілотника дали можливість суттєво наростити потужність та забезпечити визначну вантажопідйомність, швидкість та висоту польоту апарата. Разом з тим ці двигуни економічні та прості в обслуговуванні.

      Україно-турецький безпілотник
      Безпілотник спільного виробництва України та Туреччини Akinci / Фото Baykar Defence

      БПЛА Akıncı відноситься до нового "важкого" класу безпілотників, висота польоту якого становить понад 12 кілометрів, а розмах крил – 20 метрів. Він здатний підняти у повітря понад 1000 кілограмів озброєння та перебувати у польоті добу.

      Апарат буде оснащено надсучасними системами спостереження, а також озброюватиметься керованими ракетами, звичайними та високоточними бомбами.

      Головним завданням спільного підприємства є об‘єднання потужностей оборонних комплексів обох країн для серійного виробництва нових зразків сучасного озброєння для власних армій.

      Як Україна та Туреччина співпрацюють у військовій галузі? Туреччина та Україна вже давно ведуть активну співпрацю у розробці та купівлі озброєння. Зокрема, Туреччина – єдина країна у світі, яка надала Україні ударні безпілотники, не боячись погіршення стосунків з Москвою. Також Україна купує у Туреччини тепловізори, оптичні пристрої, пристрої радіозв'язку, боєприпаси тощо.

      З 2016 року представники країн обмінюються досвідом та поглиблюють свою співпрацю. Метою такого співробітництва для України є технічна модернізація української армії до стандартів НАТО.

      9 серпня 2019 року д      ержавна компанія "Укрспецекспорт" та турецька компанія Baykar Defence створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій. Завданням нового підприємства буде серійне виробництво нових зразків сучасного озброєння для власних армій.
       

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