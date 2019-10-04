01:39
4 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА 112 КАНАЛ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров любит расслабиться в снегу. Фотограф Путина
      Вєсті Кремля
      21:58, 3 октября
      Вести.UA: Красноречие Тищенко с журналистами. Украинцы разъярены на Зеленского
      Вєсті.UA
      19:55, 3 октября
      Как частные фирмы получают прибыль от государственной земли: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 2 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА 112 КАНАЛ

      Укроборонпром впервые покажет на международной выставке образец комплекса "Нептун"

      29 Читати новину українською
      Комплекс "Нептун"
      Комплекс "Нептун" / Укроборонпром

      Конструкторское бюро "Луч", которое входит в состав Укроборонпрома, впервые на Международной выставке "Оружие и безопасность-2019" представит натурный образец ракетного комплекса "Нептун".

      В государственном концерне отметили, что в целом Укроборонпром в рамках выставки "Оружие и безопасность 2019" экспонирует более 120 образцов военной техники украинского производства.

      Расследование: Армия не получила почти полсотни БТРов: резонансные детали расследования

      Что известно о ЖК-360МЦ "Нептун"?Отечественный ракетный комплекс "Нептун" оснащен крылатыми ракетами наземного базирования и противокорабельной ракетой Р-360. Система предназначена для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов в любых метеорологических условиях, время суток или времени года, даже при активной огневой и радиоэлектронной противодействия противника.

      Нептун
      Модель комплекса "Нептун" / КБ "Луч"

      Модели наземного комплекса крылатых противокорабельных ракет "Нептун" впервые были представлены во время Международной выставки IDEX-2019, проходившей 17-21 февраля этого года в ОАЭ.

       

      blog_ava
      Когда начнется отопительный сезон в Украине
      3 октября
      8353
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Оружие Укроборонпром
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Динамо" не сумело обыграть "Лугано" в матче Лиги Европы: видео
      сегодня , 00:03 "Динамо" не сумело обыграть "Лугано" в матче Лиги Европы: видео
      Ігор Саджениця 69
      Пропаганда для детей, оставили без биометрики и пожар на катере "Шуя": новости Крымнаша
      3 октября , 22:00 Пропаганда для детей, оставили без биометрики и пожар на катере "Шуя": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 263
      "Партия Шария" и "Оппозиционный блок": какие партии лишились государственного финансирования
      3 октября , 20:30 "Партия Шария" и "Оппозиционный блок": какие партии лишились государственного финансирования
      Ірина Поліщук 333
      Новый закон о Киеве и досрочных выборах в столице: что предлагает "Слуга народа"
      3 октября , 19:12 Новый закон о Киеве и досрочных выборах в столице: что предлагает "Слуга народа"
      Анастасія Кримова 577
      Когда украинцы получат все государственные услуги онлайн и как это будет работать
      3 октября , 18:30 Когда украинцы получат все государственные услуги онлайн и как это будет работать
      Катерина Козачинська 107
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук