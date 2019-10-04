Укроборонпром впервые покажет на международной выставке образец комплекса "Нептун"

Конструкторское бюро "Луч", которое входит в состав Укроборонпрома, впервые на Международной выставке "Оружие и безопасность-2019" представит натурный образец ракетного комплекса "Нептун".

В государственном концерне отметили, что в целом Укроборонпром в рамках выставки "Оружие и безопасность 2019" экспонирует более 120 образцов военной техники украинского производства.

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Что известно о ЖК-360МЦ "Нептун"?Отечественный ракетный комплекс "Нептун" оснащен крылатыми ракетами наземного базирования и противокорабельной ракетой Р-360. Система предназначена для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов в любых метеорологических условиях, время суток или времени года, даже при активной огневой и радиоэлектронной противодействия противника.



Модель комплекса "Нептун" / КБ "Луч"

Модели наземного комплекса крылатых противокорабельных ракет "Нептун" впервые были представлены во время Международной выставки IDEX-2019, проходившей 17-21 февраля этого года в ОАЭ.