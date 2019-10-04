Укроборонпром вперше покаже на міжнародній виставці зразок ракетного комплексу "Нептун"

Конструкторське бюро "Луч", яке входить до складу Укроборонпрому, вперше на Міжнародній виставці "Зброя та Безпека-2019" представить натурний зразок ракетного комплексу "Нептун".

В державному концерні зазначили, що загалом Укроборонпром в рамках виставки "Зброя та Безпека 2019" експонує понад 120 зразків військової техніки українського виробництва.

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Що відомо про РК-360МЦ "Нептун"?Вітчизняний ракетний комплекс "Нептун" оснащений крилатими ракетами наземного базування та протикорабельною ракетою Р-360. Система призначена для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів та транспортів в будь-яких метеорологічних умовах, час доби чи пори року, навіть при активній вогневій та радіоелектронній протидії противника.



Модель комплексу "Нептун" / КБ "Луч"

Моделі наземного комплексу крилатих протикорабельних ракет "Нептун" вперше були презентовані під час Міжнародної виставки IDEX-2019, що проходила 17-21 лютого цього року в ОАЕ.