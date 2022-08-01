Укрпочта теперь будет работать только на территории, подконтрольной Украине

С 1 августа Укрпочта начала работу только на подконтрольной Украине территории. Временно оккупированные территории Украины почтовики не будут обслуживать.

Об этом сообщил гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский. По словам чиновника, до конца июля отделениям Укрпочты в значительной степени удавалось выполнять свою работу. В частности, все соцвыплаты на оккупированных территориях осуществлялись через отделения Укрпочты.

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Бывают дни со смешанными чувствами. С сегодняшнего дня, первый раз с 24 февраля, Укрпочта работает только на территории, подконтрольной Украине,

– сообщил Смелянский.

Оккупанты сделали невозможным работу сотрудников

Но отметил, что до сих пор работники Укрпочты героически выполняли свою работу на временно оккупированных территориях, несмотря на все сложности.

До вчерашнего дня, несмотря на все препятствия и благодаря героической работе сотрудников, в частности в Запорожье, а до этого в Херсоне, мы выплачивали сотни тысяч пенсий, принимали и перечисляли платежи за коммунальные услуги, а также доставляли продукты,

– добавил гендиректор.

Постоянное давление и шантаж

Однако, по его словам, сейчас у компании больше нет возможности продолжать работу, в то же время обеспечивая безопасность своих сотрудников из-за давления оккупантов.

Они не дают нам доставлять пенсии, потому что им нужно собрать номера паспортов от пенсионеров для "референдумов" в обмен на пенсии в "деревянной валюте" обычным для них шантажом. По-другому они не умеют,

– объяснил Смелянский.

Он поблагодарил за работу свою команду и сотрудников Укрпочты и подчеркнул, что все они обязательно вернутся. Как мы вернулись в Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

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