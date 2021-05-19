Смелянский рассказал, что 30 апреля во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем решили, что переход пенсионеров, которые ранее получали пенсию через Укрпочту, на обслуживание в банках будет исключительно добровольным.

Кстати "Укрпочта" начала процесс по приобретению собственного банка

"К сожалению, не все умеют держать слово. Пенсионный фонд и Управление соцзащиты по схеме "хочешь субсидию / пенсию – шуруй в банк" начали туда переводить даже людей с инвалидностью. И каждый день мы получаем звонки и сообщения от клиентов, которым ПФ отказывает в переходе на обслуживание в "Укрпочте", – отметил Смелянский.

О чем распорядился Смелянский

С 19 мая отключат все терминалы сторонних банков в отделениях "Укрпочты".

Там теперь будут стоять только наши терминалы. А там, где их пока нет, можно получить услуги через наличные средства. Так что, кто в селе остался, тот и обслуживает клиентов,

– написал Смелянский.

Также создадут горячую линию (044) 354-52-73 или pv@ukrposhta.ua для клиентов, которых заставляют открывать банковский счет. По словам Смелянского, после сбора информации будут подавать коллективный иск против должностных лиц, нарушающих законодательство.

Смелянский также добавил, что считает принудительный перевод пенсионеров на обслуживание в банках нарушением Конституции Украины и Уголовного кодекса.

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