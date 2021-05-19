Смілянський розповів, що 30 квітня під час зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем вирішили, що перехід пенсіонерів, які раніше отримували пенсію через Укрпошту, на обслуговування у банках буде виключно добровільним.

До речі "Укрпошта" розпочала процес з придбання власного банку

"На жаль, не всі вміють тримати слово. Пенсійний фонд та Управління соцзахисту за схемою "хочеш субсидію/пенсію — шуруй у банк" почали туди переводити навіть людей з інвалідністю. І кожен день ми отримуємо дзвінки та повідомлення від клієнтів, яким ПФ відмовляє в переході на обслуговування в "Укрпошту", – наголосив Смілянський.

Що розпорядився Смілянський

Від 19 травня відключать всі термінали сторонніх банків у відділеннях "Укрпошти".

Там тепер стоятимуть тільки наші термінали. А там, де їх поки немає, можна отримати послуги через готівкові кошти. Так що, хто в селі залишився, той і обслуговує клієнтів,

– написав Смілянський.

Також створять гарячу лінію (044) 354−52−73 або pv@ukrposhta.ua для клієнтів, яких примушують відкривати банківський рахунок. За словами Смілянського, після збору інформації подаватимуть колективний позов проти посадовців, які порушують законодавство.

Смілянський також додав, що вважає примусове переведення пенсіонерів на обслуговування у банках порушенням Конституції України та Кримінального кодексу.

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