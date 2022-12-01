Новые марки будут введены уже 6 декабря. В этот день Украина отметит День Вооруженных Сил Украины, сообщает 24 канал.

Заметьте Укрпочта будет работать во время полного блекаута

В настоящем наших реалий, когда Россия ведет полномасштабную войну против Украины, как никогда важно выразить уважение и поддержку военным, которые без устали держат оборону на рубежах и отражают атаки врага,

– говорится в сообщении.

Поэтому украинцам представили новые почтовые марки "Оружие Победы". Целью является поблагодарить ВСУ за стойкость, мощь, отвагу. Часть денег от продаж будут направлены на помощь украинским воинам.

Маркированный лист будет состоять из 6 почтовых марок. Там изобразят:

"Ольху";

"Нептун";

"Стуну-П";

"Байрактар ТВ2";

"Джевелин";

"M142 Хаймарс".

В общей сложности тираж марочного листа – 200 000 экземпляров. Авторы выпуска – художники-графики Сергей и Александр Харуки.