Нові марки введуть в обіг вже 6 грудня. Цього дня Україна відзначить День Збройних Сил України.

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У сьогоденні наших реалій, коли росія веде повномасштабну війну проти України, як ніколи важливо висловити шану та підтримку військовим, які невтомно тримають оборону на рубежах та відбивають атаки ворога,

– мовиться у повідомленні.

Саме тому українцям представили нові поштові марки "Зброя Перемоги". Метою є подякувати ЗСУ за стійкість, міць, відвагу. Частину грошей від продажів спрямують на допомогу українським воїнам.

Маркований аркуш складатиметься з 6 поштових марок. Там зобразять:

"Вільху";

"Нептун";

"Стугну-П";

"Байрактар ТБ2";

"Джавелін";

"M142 Хаймарс".

Загалом тираж маркового аркуша – 200 000 примірників. Автори випуску – художники-графіки Сергій та Олександр Харуки.