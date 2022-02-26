Укрпочта продолжает работать там, где позволяет ситуация с безопасностью

Укрпочта работает в штатном режиме в городах, где этого разрешает ситуация безопасности. Первая работа сосредоточена на обслуживании уязвимых слоев населения.

Соответствующую информацию предоставили в Министерстве инфраструктуры Украины 26 февраля, пишет 24 канал.

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Укрпочта работает в штатном режиме в городах, где этого позволяет ситуация безопасность,

– говорится в сообщении.

Прежде всего, работа отделений в ограниченном режиме будет сосредоточена на обеспечении обслуживания наиболее уязвимых слоев населения пенсионными выплатами и товарами бытового потребления, а также можно будет получить свои посылки.

Отделения в областях, работающих по графику;

Отделения в областях, работающих частично;

Отделения в областях, которые не будут работать до стабилизации ситуации.

Укрпочта прекратила сотрудничество с почтой России и Беларуси. Посылки и переводы в эти страны не принимаются. Те посылки, которые были приняты до 24 февраля, будут возвращены владельцам с оплатой, как только ситуация с опасностью позволит это сделать.