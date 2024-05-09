В пояснительной записке к законопроекту указано, что работники “Укрпочты” получат право использовать огнестрельное оружие для защиты денежных средств. В частности, отмечается, что работники смогут применять оружие только в определенных случаях.
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Работники "Укрпочты" будут владеть оружием
Верховная Рада приняла закон, предоставляющий работникам "Укрпочты" право носить и использовать огнестрельное оружие для защиты почтовых фондов от нападений.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, работники смогут применять оружие для защиты денежных средств после прохождения соответствующей подготовки.
Использование огнестрельного оружия разрешено будет только в исключительных случаях, таких как отражение нападения на персонал оператора почтовой связи или при групповом нападении на почтовые объекты с целью сохранения денежных средств.
Применение оружия без предупреждения допускается только в случае вооруженного или внезапного нападения с применением транспортных средств или других средств, угрожающих жизни или здоровью людей, а также для пресечения попытки завладеть огнестрельным оружием.
При причинении вреда жизни или здоровью лица работники обязаны оказать неотложную медицинскую помощь, вызвать скорую и сообщить об инциденте руководство и полицию.
Аукцион от "Укрпочты": как он прошел
- "Укрпочта" продолжает модернизироваться и для осуществления новых проектов, компания решила продать более 500 старых автомобилей, которые ранее были в ее собственности.
- Сообщается, что выручка за первые 7 аукционов составила более 3 миллионов гривен. Это при том, что стартовая цена была чуть более 2 миллионов.
- В то же время "Укрпочта" получила шквал критики, ведь пользователи в сети писали, что эти машины можно было бы отдать на нужды армии. На это отреагировал гендиректор компании и объяснил, что этого требует закон, ведь они не имеют права передавать авто.