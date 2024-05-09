В пояснительной записке к законопроекту указано, что работники “Укрпочты” получат право использовать огнестрельное оружие для защиты денежных средств. В частности, отмечается, что работники смогут применять оружие только в определенных случаях.

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Работники "Укрпочты" будут владеть оружием

Верховная Рада приняла закон, предоставляющий работникам "Укрпочты" право носить и использовать огнестрельное оружие для защиты почтовых фондов от нападений.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, работники смогут применять оружие для защиты денежных средств после прохождения соответствующей подготовки.

Использование огнестрельного оружия разрешено будет только в исключительных случаях, таких как отражение нападения на персонал оператора почтовой связи или при групповом нападении на почтовые объекты с целью сохранения денежных средств.

Применение оружия без предупреждения допускается только в случае вооруженного или внезапного нападения с применением транспортных средств или других средств, угрожающих жизни или здоровью людей, а также для пресечения попытки завладеть огнестрельным оружием.

При причинении вреда жизни или здоровью лица работники обязаны оказать неотложную медицинскую помощь, вызвать скорую и сообщить об инциденте руководство и полицию.

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