У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що працівники "Укрпошти" отримають право використовувати вогнепальну зброю для захисту грошових коштів. Зокрема, зазначається, що працівники зможуть застосовувати зброю лише в певних випадках.
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Працівники "Укрпошти" володітимуть зброєю
Верховна Рада прийняла закон, що надає працівникам "Укрпошти" право носити та використовувати вогнепальну зброю для захисту поштових фондів від нападів.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, працівники зможуть застосовувати зброю для захисту грошових коштів після проходження відповідної підготовки.
Використання вогнепальної зброї дозволено буде тільки у виняткових випадках, таких як відбиття нападу на персонал оператора поштового зв’язку чи при груповому нападі на поштові об'єкти з метою збереження грошових коштів.
Застосування зброї без попередження допускається лише у разі збройного або раптового нападу із застосуванням транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, а також для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю.
При заподіянні шкоди життю чи здоров'ю особи працівники зобов'язані надати невідкладну медичну допомогу, викликати швидку і повідомити про інцидент керівництво та поліцію.
Аукціон від "Укрпошти": як він минув
- "Укрпошта" продовжує модернізуватися і для здійснення нових проєктів, компанія вирішила продати понад 500 старих автомобілів, які раніше були в її власності.
- Повідомляється, що виторг за перші 7 аукціонів склав понад 3 мільйони гривень. Це при тому, що стартова ціна була трохи більше ніж 2 мільйони.
- Водночас "Укрпошта" отримала шквал критики, адже користувачі в мережі писали, що ці машини можна було б віддати на потреби армії. На це відреагував гендиректор компанії і пояснив, що цього вимагає закон, адже вони не мають права передавати авто.