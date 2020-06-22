Укрпочта возобновляет международную доставку из Украины: как это будет
"Укрпочта" планирует в ближайшее время возобновить международную доставку посылок из Украины. Известно, что отправка буду доставляться пассажирскими самолетами.
К возобновлению работы взялись сразу несколько иностранных авиакомпаний. Об этом сообщили на сайте "Укрпочты".
Важно Мы значительно просели, – руководитель "Укрпочты" о последствиях карантина
Как будет осуществляться международная доставка
- Самолеты будут доставлять посылки из Украины в Германию и Нидерланды.
- Оттуда их будут отправлять в другие страны Европы и мира.
Сейчас с "Укрпочтой" сотрудничает немецкая авиакомпания Lufthansa и нидерландский авиаперевозчик KLM.
Актуально Почтовые счета и карточки: Рада расширила финуслуги "Укрпочты"
Куда будут доставлять посылки
- Авиакомпания Lufthansa доставляет отправления "Укрпочты" из Украины в Германию, а оттуда они будут направлены в страны Европы, Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, США, Китай, Японию.
- Авиакомпания KLM доставляет посылки "Укрпочты" в Нидерланды, а оттуда – в ЮАР, ОАЭ, Новою Зеландию, Австралию, Колумбию, Перу, Панаму и других стран.
"Укрпочта" также планирует продолжать чартерную программу с МАУ, чтобы обеспечить качественную доставку в США.