"Укрпочта" планирует в ближайшее время возобновить международную доставку посылок из Украины. Известно, что отправка буду доставляться пассажирскими самолетами.

К возобновлению работы взялись сразу несколько иностранных авиакомпаний. Об этом сообщили на сайте "Укрпочты".

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Как будет осуществляться международная доставка

Самолеты будут доставлять посылки из Украины в Германию и Нидерланды. Оттуда их будут отправлять в другие страны Европы и мира.

Сейчас с "Укрпочтой" сотрудничает немецкая авиакомпания Lufthansa и нидерландский авиаперевозчик KLM.

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Куда будут доставлять посылки

Авиакомпания Lufthansa доставляет отправления "Укрпочты" из Украины в Германию, а оттуда они будут направлены в страны Европы, Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, США, Китай, Японию.

доставляет отправления "Укрпочты" из Украины в Германию, а оттуда они будут направлены в страны Европы, Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, США, Китай, Японию. Авиакомпания KLM доставляет посылки "Укрпочты" в Нидерланды, а оттуда – в ЮАР, ОАЭ, Новою Зеландию, Австралию, Колумбию, Перу, Панаму и других стран.

"Укрпочта" также планирует продолжать чартерную программу с МАУ, чтобы обеспечить качественную доставку в США.