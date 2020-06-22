Укрпошта планує найближчим часом відновити міжнародну доставку посилок з України. Відомо, що відправлення буду доставляти пасажирськими літаками.

До відновлення роботи взялися одразу кілька іноземних авіакомпаній. Про це повідомили на сайті Укрпошти.

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Як здійснюватиметься міжнародна доставка

Літаки доставлятимуть посилки з України до Німеччини та Нідерландів. Звідти їх будуть відправляти в інші країни Європи та світу.

Наразі з Укрпоштою співпрацює німецька авіакомпанія Lufthansa та нідерландський авіаперевізник KLM.

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Куди доставлятимуть посилки

Авіакомпанія Lufthansa доставляє відправлення Укрпошти з України до Німеччини, а звідти вони будуть спрямовані до країн Європи, Південної Америки, Південної та Південно-Східної Азії, США, Китаю, Японії.

доставляє відправлення Укрпошти з України до Німеччини, а звідти вони будуть спрямовані до країн Європи, Південної Америки, Південної та Південно-Східної Азії, США, Китаю, Японії. Авіакомпанія KLM доставляє посилки Укрпошти до Нідерландів, а звідти – до ПАР, ОАЕ, Нової Зеландії, Австралії, Колумбії, Перу, Панами та інших країн.

Укрпошта також планує продовжувати чартерну програму з МАУ, щоб забезпечити якісну доставку до США.