Речь идет об OLX, prom.ua, Rozetka, eva.ua, а также онлайн-магазинах одежды, в частности и детских, товаров широкого потребления, детских игрушек, товаров для дома, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

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Деятельность "Укрпочты": что известно

По состоянию на 11 марта работает 4 783 отделения "Укрпочты". Таким образом, компания стремится облегчить покупки привычных товаров.

Приобрести обычные вещи в магазине стало проблемой: из-за логистических ограничений, когда магазин просто не может вовремя довезти продукцию, или из-за резко растущего спроса в связи с внутренней миграцией, на некоторые группы товаров возник временный дефицит,

– рассказывает заместитель генерального директора Укрпочты по развитию бизнеса Елена Степин.

Заказ товаров на маркетплейсах может частично решить проблему, возникшую в военных реалиях.

Поэтому мы рады сообщить, что Укрпочта возобновила доставку онлайн-заказов наших клиентов. Кроме того, возобновление доставки из маркеплейсов позволит украинским предпринимателям вернуться к работе,

– добавила она.

Пресс-служба компания добавляет, что на маршруты, где это безопасно, выезжают передвижные отделения.

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