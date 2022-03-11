Йдеться про OLX, prom.ua, Rozetka, eva.ua, а також онлайн-магазинів одягу, зокрема, і дитячого, товарів широкого вжитку, дитячих іграшок, товарів для дому, повідомила пресслужба компанії у п'ятницю.

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Діяльність "Укрпошти": що відомо

Станом на 11 березня працює 4783 відділення "Укрпошти". Таким чином компанія прагне полегшити покупки звичних товарів.

Придбати звичайні речі в магазині стало проблемою: через логістичні обмеження, коли магазин просто не може вчасно довезти продукцію, або через попит, що різко зростає, у зв'язку з внутрішньою міграцією, на деякі групи товарів виникло тимчасовий дефіцит,

– розповідає заступниця генерального директора Укрпошти з розвитку бізнесу Олена Степін.

Замовлення товарів на маркетплейсах може частково розв'язати проблему, що виникла у воєнних реаліях

Тому ми раді повідомити, що “Укрпошта” відновила доставку онлайн-замовлень. наших клієнтів. Крім того, відновлення доставки з маркеплейсів дозволить українським підприємцям повернутися до роботи,

– додала вона.

Пресслужба компанія додає, що на маршрути де це безпечно виїжджають пересувні відділення.

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