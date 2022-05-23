Укрпочта запускает в продажу новую марку: в Киеве уже огромные очереди

Укрпочта запускает продажу новой марки "Русский военный корабль все". Перед отделениями государственной компании уже начали собираться очереди.

Генеральный директор компании отметил, что торжественные погашения по всей стране состоятся с утра до 14:00. Из-за мер безопасности и участия почетных гостей, детали и место мероприятия публично не разглашают раньше времени.

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Новая марка "Русский военный корабель все" / Фото Игорь Смелянский

Как можно приобрести марку "Русский военный корабель все"

Гендиректор рассказал, что с двух часов дня марки будут продавать в полторы тысяче отделений Укрпочты по всей стране до уровня райцентров, в селах они появятся позже. Максимум можно приобрести 2 блока по 3 марки на клиента без исключений.

Только на первую неделю мы даем в отделение 1 миллион марок, то есть столько, сколько всего было марки "Корабль НА". Что будет, если продадим все за день? Дадим еще 1 миллион марок ориентировочно 27 мая. Тоже объявим заблаговременно. Потом еще миллион и так далее

– заявил Игорь Смелянский.

Также марку можно купить онлайн на шести интернет-площадках. В продажу поступят полтора миллиона марок и мерчей (майки, свитшоты и магниты). 4 украинских онлайн магазина откроются 24 мая, международные 25 – 27 мая. Названия и ссылки появятся вечером 23 мая.

"Мы сделали все, чтобы учесть уроки прошлых продаж, поэтому желаю всем приятных покупок", – сказал руководитель Укрпочты.

Очереди за марками в Киеве

Игорь Смелянский также опубликовал фото очередей из Киева возле главного отделения Укрпочты. Он отнесся с пониманием к такому ажиотажу.

"Хотя и не нужно собираться рядом с нашими отделениями до 14:00, но я понимаю, что я не смогу остановить всех от того, чтобы собраться раньше времени", – рассказал генеральный директор Укрпочты.



Очереди за маркой "Русский военный корабель все" / Фото Игорь Смелянский

Он добавил, что из-за интереса к событию будет проводить прямые репортажи и предоставлять всю информацию.