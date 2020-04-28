Как будут работать отделения Укрпочты на майские праздники: график
В период майских праздников – 1 и 9 мая – отделения Укрпочты изменят график работы. Как будут работать отделения Укрпочты на майские праздники – читайте дальше.
График работы отделений Укрпочты на майские праздники компания обнародовала на своем сайте.
К теме Как будут работать отделения Новой почты на майские праздники: график
График работы Укрпочты на 1 мая
Компания не будет работать 1 мая, поэтому почти все отделения будут закрыты. Однако будут открыты дежурные отделения по всей Украине:
- Киев: Киев-1, Киев-2 – 10:00 – 17:00, участок курьерской доставки – 9:00 – 17:00;
- Волынская обл.: Луцк-25 – 9:00 – 14:00, участок курьерской доставки– 09:00 – 17:00;
- Днепропетровская обл.: Днепр, Кривой Рог – 10:00 – 15:00;
- Житомирская обл.: Житомир-14 – 10:00 -15: 00;
- Закарпатская обл.: Ужгород, участок курьерской доставки – 09:00 – 15:00;
- Запорожская обл.: Запорожье-5, – 09:00 – 17:00;
- Кировоградская обл.: Кропивницкий-6 – 8:00 – 14:00;
- Луганская обл.: Северодонецк-6, Рубежное-10 Старобельск-3, Лисичанск, Лисичанск-7 – 09:00 – 14:00, участок курьерской доставки Рубежное – 12:00 – 16:00;
- Львовская обл.: Львов-почтамт – 09:00 – 15:00, участок курьерской доставки – 09:00 – 19:00;
- Николаевская обл.: Николаев-1 – 10:00 – 15:00, участок курьерской доставки – 09:00 – 16:00;
- Одесская обл.: Одесса-1, Одесса-69, участок курьерской доставки – 10:00 – 15:00, Одесса-120 – 09:00 – 16:00;
- Ровненская обл.: участок курьерской доставки – 09:00 – 14:00;
- Харьковская обл.: Харьков-1 – 10:00 – 16:00, Харьков-52 – 10:00 – 18:00;
- Черкасская обл.: Черкассы-1 – 09:00 – 15:00;
- Черновицкая обл.: Черновцы-2 – 10:00 – 16:00.
Больше о том, сколько дней будут отдыхать украинцы на майские праздники 2020 – читайте по ссылке.
Графика работы Укрпочты на 9 мая пока нет, следите за обновлениями.