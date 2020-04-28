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      Как будут работать отделения Укрпочты на майские праздники: график

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      Укрпочта на майские праздники 2020 – график работы Укрпочты
      Укрпочта обнародовала график на майские праздники / Mind.ua

      В период майских праздников – 1 и 9 мая – отделения Укрпочты изменят график работы. Как будут работать отделения Укрпочты на майские праздники – читайте дальше.

      График работы отделений Укрпочты на майские праздники компания обнародовала на своем сайте.

      К теме Как будут работать отделения Новой почты на майские праздники: график

      График работы Укрпочты на 1 мая

      Компания не будет работать 1 мая, поэтому почти все отделения будут закрыты. Однако будут открыты дежурные отделения по всей Украине:

      • Киев: Киев-1, Киев-2 – 10:00 – 17:00, участок курьерской доставки – 9:00 – 17:00;
      • Волынская обл.: Луцк-25 – 9:00 – 14:00, участок курьерской доставки– 09:00 – 17:00;
      • Днепропетровская обл.: Днепр, Кривой Рог – 10:00 – 15:00;
      • Житомирская обл.: Житомир-14 – 10:00 -15: 00;
      • Закарпатская обл.: Ужгород, участок курьерской доставки – 09:00 – 15:00;
      • Запорожская обл.: Запорожье-5, – 09:00 – 17:00;
      • Кировоградская обл.: Кропивницкий-6 – 8:00 – 14:00;
      • Луганская обл.: Северодонецк-6, Рубежное-10 Старобельск-3, Лисичанск, Лисичанск-7 – 09:00 – 14:00, участок курьерской доставки Рубежное – 12:00 – 16:00;
      • Львовская обл.: Львов-почтамт – 09:00 – 15:00, участок курьерской доставки – 09:00 – 19:00;
      • Николаевская обл.: Николаев-1 – 10:00 – 15:00, участок курьерской доставки – 09:00 – 16:00;
      • Одесская обл.: Одесса-1, Одесса-69, участок курьерской доставки – 10:00 – 15:00, Одесса-120 – 09:00 – 16:00;
      • Ровненская обл.: участок курьерской доставки – 09:00 – 14:00;
      • Харьковская обл.: Харьков-1 – 10:00 – 16:00, Харьков-52 – 10:00 – 18:00;
      • Черкасская обл.: Черкассы-1 – 09:00 – 15:00;
      • Черновицкая обл.: Черновцы-2 – 10:00 – 16:00.

      Больше о том, сколько дней будут отдыхать украинцы на майские праздники 2020 – читайте по ссылке.

      Графика работы Укрпочты на 9 мая пока нет, следите за обновлениями.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Майские праздники Укрпошта
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