Как будут работать отделения Укрпочты на майские праздники: график

В период майских праздников – 1 и 9 мая – отделения Укрпочты изменят график работы. Как будут работать отделения Укрпочты на майские праздники – читайте дальше.

График работы отделений Укрпочты на майские праздники компания обнародовала на своем сайте.

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График работы Укрпочты на 1 мая

Компания не будет работать 1 мая, поэтому почти все отделения будут закрыты. Однако будут открыты дежурные отделения по всей Украине:

Киев : Киев-1, Киев-2 – 10:00 – 17:00, участок курьерской доставки – 9:00 – 17:00;

: Киев-1, Киев-2 – 10:00 – 17:00, участок курьерской доставки – 9:00 – 17:00; Волынская обл. : Луцк-25 – 9:00 – 14:00, участок курьерской доставки– 09:00 – 17:00;

: Луцк-25 – 9:00 – 14:00, участок курьерской доставки– 09:00 – 17:00; Днепропетровская обл. : Днепр, Кривой Рог – 10:00 – 15:00;

: Днепр, Кривой Рог – 10:00 – 15:00; Житомирская обл. : Житомир-14 – 10:00 -15: 00;

: Житомир-14 – 10:00 -15: 00; Закарпатская обл. : Ужгород, участок курьерской доставки – 09:00 – 15:00;

: Ужгород, участок курьерской доставки – 09:00 – 15:00; Запорожская обл. : Запорожье-5, – 09:00 – 17:00;

: Запорожье-5, – 09:00 – 17:00; Кировоградская обл. : Кропивницкий-6 – 8:00 – 14:00;

: Кропивницкий-6 – 8:00 – 14:00; Луганская обл. : Северодонецк-6, Рубежное-10 Старобельск-3, Лисичанск, Лисичанск-7 – 09:00 – 14:00, участок курьерской доставки Рубежное – 12:00 – 16:00;

: Северодонецк-6, Рубежное-10 Старобельск-3, Лисичанск, Лисичанск-7 – 09:00 – 14:00, участок курьерской доставки Рубежное – 12:00 – 16:00; Львовская обл. : Львов-почтамт – 09:00 – 15:00, участок курьерской доставки – 09:00 – 19:00;

: Львов-почтамт – 09:00 – 15:00, участок курьерской доставки – 09:00 – 19:00; Николаевская обл. : Николаев-1 – 10:00 – 15:00, участок курьерской доставки – 09:00 – 16:00;

: Николаев-1 – 10:00 – 15:00, участок курьерской доставки – 09:00 – 16:00; Одесская обл. : Одесса-1, Одесса-69, участок курьерской доставки – 10:00 – 15:00, Одесса-120 – 09:00 – 16:00;

: Одесса-1, Одесса-69, участок курьерской доставки – 10:00 – 15:00, Одесса-120 – 09:00 – 16:00; Ровненская обл. : участок курьерской доставки – 09:00 – 14:00;

: участок курьерской доставки – 09:00 – 14:00; Харьковская обл .: Харьков-1 – 10:00 – 16:00, Харьков-52 – 10:00 – 18:00;

.: Харьков-1 – 10:00 – 16:00, Харьков-52 – 10:00 – 18:00; Черкасская обл. : Черкассы-1 – 09:00 – 15:00;

: Черкассы-1 – 09:00 – 15:00; Черновицкая обл.: Черновцы-2 – 10:00 – 16:00.

Больше о том, сколько дней будут отдыхать украинцы на майские праздники 2020 – читайте по ссылке.

Графика работы Укрпочты на 9 мая пока нет, следите за обновлениями.