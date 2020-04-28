Як працюватимуть відділення Укрпошти на травневі свята: графік

У період травневих свят – 1 та 9 травня – відділення Укрпошти змінять графік роботи. Як працюватимуть відділення Укрпошти на травневі свята – читайте далі.

Графік роботи відділень Укрпошти на травневі свята компанія оприлюднила на своєму сайті.

​До теми Як працюватимуть відділення Нової пошти на травневі свята: графік

Графік роботи Укрпошти на 1 травня

Компанія не буде працювати 1 травня, тож майже всі відділення будуть зачинені. Проте будуть відкриті чергові відділення по всій Україні:

Київ : Київ-1, Київ-2 – 10:00 – 17:00, дільниця кур'єрської доставки – 9:00 – 17:00;

: Волинська обл .: Луцьк-25 – 09:00 – 14:00, дільниця кур’єрської доставки– 09:00 – 17:00;

.: Луцьк-25 – дільниця кур’єрської доставки– Дніпропетровська обл .: Дніпро, Кривий Ріг – 10:00 – 15:00;

.: Житомирська обл .: Житомир-14 – 10:00 –15:00;

.: Житомир-14 – 10:00 –15:00; Закарпатська обл .: Ужгород, дільниця кур'єрської доставки – 09:00 – 15:00;

.: Ужгород, дільниця кур'єрської доставки – 09:00 – 15:00; Запорізька обл .: Запоріжжя-5, – 09:00 – 17:00;

.: Запоріжжя-5, – 09:00 – 17:00; Кіровоградська обл .: Кропивницький-6 – 8:00 – 14:00;

.: Кропивницький-6 – 8:00 – 14:00; Луганська обл .: Сєвєродонецьк-6, Рубіжне-10, Старобільськ-3, Лисичанськ, Лисичанськ-7 – 09:00 – 14:00, дільниця кур'єрської доставки Рубіжне – 12:00 – 16:00;

.: Сєвєродонецьк-6, Рубіжне-10, – 09:00 – 14:00, дільниця кур'єрської доставки Рубіжне – Львівська обл .: Львів-поштамт – 09:00 – 15:00, дільниця кур'єрської доставки – 09:00 – 19:00;

.: Львів-поштамт – 09:00 – 15:00, дільниця кур'єрської доставки – 09:00 – 19:00; Миколаївська обл .: Миколаїв-1 – 10:00 – 15:00, дільниця кур'єрської доставки – 09:00 – 16:00;

.: Миколаїв-1 – 10:00 – 15:00, дільниця кур'єрської доставки – 09:00 – 16:00; Одеська обл .: Одеса-1, Одеса-69, дільниця кур'єрської доставки – 10:00 – 15:00, Одеса-120 – 09:00 – 16:00;

.: Одеса-1, Одеса-69, дільниця кур'єрської доставки – 10:00 – 15:00, Рівненська обл .: дільниця кур'єрської доставки – 09:00 – 14:00;

.: дільниця кур'єрської доставки – 09:00 – 14:00; Харківська обл .: Харків-1 – 10:00 – 16:00, Харків-52 – 10:00 – 18:00;

.: Харків-1 – 10:00 – 16:00, Харків-52 – 10:00 – 18:00; Черкаська обл .: Черкаси-1 – 09:00 – 15:00;

.: Черкаси-1 – 09:00 – 15:00; Чернівецька обл.: Чернівці-2 – 10:00 – 16:00.

Більше про те, скільки днів будуть відпочивати українці на травневі свята 2020 – читайте за посиланням.

Графік роботи Укрпошти на 9 травня на сайті компанії поки не опублікований, стежте за оновленнями.