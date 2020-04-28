Як працюватимуть відділення Укрпошти на травневі свята: графік
У період травневих свят – 1 та 9 травня – відділення Укрпошти змінять графік роботи. Як працюватимуть відділення Укрпошти на травневі свята – читайте далі.
Графік роботи відділень Укрпошти на травневі свята компанія оприлюднила на своєму сайті.
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Графік роботи Укрпошти на 1 травня
Компанія не буде працювати 1 травня, тож майже всі відділення будуть зачинені. Проте будуть відкриті чергові відділення по всій Україні:
- Київ: Київ-1, Київ-2 – 10:00 – 17:00, дільниця кур'єрської доставки – 9:00 – 17:00;
- Волинська обл.: Луцьк-25 – 09:00 – 14:00, дільниця кур’єрської доставки– 09:00 – 17:00;
- Дніпропетровська обл.: Дніпро, Кривий Ріг – 10:00 – 15:00;
- Житомирська обл.: Житомир-14 – 10:00 –15:00;
- Закарпатська обл.: Ужгород, дільниця кур'єрської доставки – 09:00 – 15:00;
- Запорізька обл.: Запоріжжя-5, – 09:00 – 17:00;
- Кіровоградська обл.: Кропивницький-6 – 8:00 – 14:00;
- Луганська обл.: Сєвєродонецьк-6, Рубіжне-10, Старобільськ-3, Лисичанськ, Лисичанськ-7 – 09:00 – 14:00, дільниця кур'єрської доставки Рубіжне – 12:00 – 16:00;
- Львівська обл.: Львів-поштамт – 09:00 – 15:00, дільниця кур'єрської доставки – 09:00 – 19:00;
- Миколаївська обл.: Миколаїв-1 – 10:00 – 15:00, дільниця кур'єрської доставки – 09:00 – 16:00;
- Одеська обл.: Одеса-1, Одеса-69, дільниця кур'єрської доставки – 10:00 – 15:00, Одеса-120 – 09:00 – 16:00;
- Рівненська обл.: дільниця кур'єрської доставки – 09:00 – 14:00;
- Харківська обл.: Харків-1 – 10:00 – 16:00, Харків-52 – 10:00 – 18:00;
- Черкаська обл.: Черкаси-1 – 09:00 – 15:00;
- Чернівецька обл.: Чернівці-2 – 10:00 – 16:00.
Більше про те, скільки днів будуть відпочивати українці на травневі свята 2020 – читайте за посиланням.
Графік роботи Укрпошти на 9 травня на сайті компанії поки не опублікований, стежте за оновленнями.