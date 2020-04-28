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      Як працюватимуть відділення Укрпошти на травневі свята: графік

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      Укрпошта на травневі свята 2020 – графік роботи Укрпошти
      Укрпошта оприлюднила графік на травневі свята / Mind.ua

      У період травневих свят – 1 та 9 травня – відділення Укрпошти змінять графік роботи. Як працюватимуть відділення Укрпошти на травневі свята – читайте далі.

      Графік роботи відділень Укрпошти на травневі свята компанія оприлюднила на своєму сайті.

      До теми Як працюватимуть відділення Нової пошти на травневі свята: графік

      Графік роботи Укрпошти на 1 травня

      Компанія не буде працювати 1 травня, тож майже всі відділення будуть зачинені. Проте будуть відкриті чергові відділення по всій Україні:

      • КиївКиїв-1, Київ-2 – 10:00 – 17:00, дільниця кур'єрської доставки – 9:00 – 17:00;
      • Волинська обл.: Луцьк-25 – 09:00 – 14:00, дільниця кур’єрської доставки– 09:00 – 17:00;
      • Дніпропетровська обл.: Дніпро, Кривий Ріг – 10:00 – 15:00; 
      • Житомирська обл.: Житомир-14 – 10:00 –15:00;
      • Закарпатська обл.: Ужгород, дільниця кур'єрської доставки – 09:00 – 15:00;
      • Запорізька обл.: Запоріжжя-5, – 09:00 – 17:00;
      • Кіровоградська обл.: Кропивницький-6 – 8:00 – 14:00;
      • Луганська обл.: Сєвєродонецьк-6, Рубіжне-10, Старобільськ-3, Лисичанськ, Лисичанськ-7 – 09:00 – 14:00, дільниця кур'єрської доставки Рубіжне – 12:00 – 16:00;
      • Львівська обл.: Львів-поштамт – 09:00 – 15:00, дільниця кур'єрської доставки – 09:00 – 19:00;
      • Миколаївська обл.: Миколаїв-1 – 10:00 – 15:00, дільниця кур'єрської доставки – 09:00 – 16:00;
      • Одеська обл.: Одеса-1, Одеса-69, дільниця кур'єрської доставки – 10:00 – 15:00, Одеса-120 – 09:00 – 16:00;
      • Рівненська обл.: дільниця кур'єрської доставки – 09:00 – 14:00;
      • Харківська обл.: Харків-1 – 10:00 – 16:00, Харків-52 – 10:00 – 18:00;
      • Черкаська обл.: Черкаси-1 – 09:00 – 15:00;
      • Чернівецька обл.: Чернівці-2 – 10:00 – 16:00.

      Більше про те, скільки днів будуть відпочивати українці на травневі свята 2020 – читайте за посиланням.

      Графік роботи Укрпошти на 9 травня на сайті компанії поки не опублікований, стежте за оновленнями.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Травневі свята Укрпошта
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