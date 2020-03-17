14:24
17 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кремлевские колдуны против коронавируса. Рогозин и дама его сердца
      Вєсті Кремля
      23:08, 16 марта
      Вести.UA: Гордон поборет коронавирус. Трещина в “Слуге народа”
      Вєсті.UA
      19:52, 16 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Укрпочта не будет штрафовать во время карантина

      - Читати новину українською

      В Укрпочте решили не брать плату за хранение почтовых отправлений во время карантина. Бесплатным будет также и хранения зарубежных посылок и бандеролей до 3 апреля.

      На время карантина Укрпочта частично меняет условия доставки, вручения и хранения регистрируемых почтовых отправлений "Укрпочта Экспресс", "Укрпочта Стандарт" и "Укрпочта SmartBox", сообщили на сайте госпредприятия.

      Важно Информация о коронавирусе: "горячие" телефоны и оперативные сервисы

      Мы должны обеспечить стабильную и, прежде всего, безопасную работу сотрудников. Поэтому сейчас частично меняем условия доставки, вручения и хранения отправлений. Это позволит ограничить контакты клиентов с работниками отделений и максимально обезопасить всех от возможности заражения вирусной инфекцией,
      – сообщили в Укрпочте.

      До конца карантина почтовые отправления, кроме судебных повесток, вкладывать в почтовые и абонентские ящики. Если ящик неисправен, то абонент должнен сообщить о почтовом отправлении по телефону или через Интернет. Судебные повестки, как этого и требует законодательство, будут вручать лично.

      Что известно о карантине в Украине– С 12 марта до 3 апреля в Украине объявлен общенациональный карантин.
      – В Житомирской и Черновицкой областях, где выявили случаи коронавируса, объявлена чрезвычайнуя ситуация.
      – По предложению президента Владимира Зеленского запрещена работа развлекательных заведений и заведений общественного питания. Должны работать только продуктовые магазины, аптеки и АЗС.
      – Также остановлена работа метро и междугородное транспортное пассажирское сообщение.

      Заборони під час карантину
      Что запрещено во время карантина / Инфографика 24 канала

      Выходные дни в марте 2020: какие праздничные дни ожидают украинцев
      сегодня
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Укрпошта
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:10 Российский спецназовец показал, как он воюет на Донбассе: фотодоказательства
      Михайло Макарук
      сегодня , 14:00 Как мировой кризис изменит Украину и мир
      Анатолій Амелін
      16 марта , 21:47 IPO 2020. Инвестиционные возможности
      16 марта , 14:00 Старое авто или новое в кредит: что выгоднее
      сегодня , 13:40 Игорь Петрашко: что известно о новом министре экономики
      Анна Запотоцька
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук