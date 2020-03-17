Укрпочта не будет штрафовать во время карантина

В Укрпочте решили не брать плату за хранение почтовых отправлений во время карантина. Бесплатным будет также и хранения зарубежных посылок и бандеролей до 3 апреля.

На время карантина Укрпочта частично меняет условия доставки, вручения и хранения регистрируемых почтовых отправлений "Укрпочта Экспресс", "Укрпочта Стандарт" и "Укрпочта SmartBox", сообщили на сайте госпредприятия.

Важно Информация о коронавирусе: "горячие" телефоны и оперативные сервисы

Мы должны обеспечить стабильную и, прежде всего, безопасную работу сотрудников. Поэтому сейчас частично меняем условия доставки, вручения и хранения отправлений. Это позволит ограничить контакты клиентов с работниками отделений и максимально обезопасить всех от возможности заражения вирусной инфекцией,

– сообщили в Укрпочте.

До конца карантина почтовые отправления, кроме судебных повесток, вкладывать в почтовые и абонентские ящики. Если ящик неисправен, то абонент должнен сообщить о почтовом отправлении по телефону или через Интернет. Судебные повестки, как этого и требует законодательство, будут вручать лично.

Что известно о карантине в Украине– С 12 марта до 3 апреля в Украине объявлен общенациональный карантин.

– В Житомирской и Черновицкой областях, где выявили случаи коронавируса, объявлена чрезвычайнуя ситуация.

– По предложению президента Владимира Зеленского запрещена работа развлекательных заведений и заведений общественного питания. Должны работать только продуктовые магазины, аптеки и АЗС.

– Также остановлена работа метро и междугородное транспортное пассажирское сообщение.



Что запрещено во время карантина / Инфографика 24 канала