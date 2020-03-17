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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Укрпошта не стягуватиме штрафів під час карантину

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      Укрпошта не братиме плати за зберігання посилок до 3 квітня / Дніпроград

      В Укрпошті вирішили не брати плату за зберігання поштових відправлень під час карантину. Безкоштовним буде також і зберігання закордонних посилок та бандеролей до 3 квітня.

      На час карантину Укрпошта частково змінює умови доставки, вручення та зберігання реєстрованих поштових відправлень "Укрпошта Експрес", "Укрпошта Стандарт" та "Укрпошта SmartBox", повідомили на сайті держпідприємства.

      Важливо Інформація про коронавірус: "гарячі" телефони та оперативні сервіси

      Ми маємо забезпечити стабільну і, насамперед, безпечну роботу працівників. Тому наразі частково змінюємо умови доставки, вручення та зберігання  відправлень. Це дасть змогу обмежити контакти клієнтів з працівниками відділень і максимально убезпечити усіх від можливості зараження вірусною інфекцією,
      – повідомили в Укрпошті.

      До кінця карантину поштові відправленння, окрім судових повісток, вкладатимуть в поштові і абонентські скриньки. Якщо скринька несправна, то абонента повинні повідомити про поштові відправлення телефоном або через Інтернет. Судові повістки, як цього і вимагає законодавство, вручатимуть особисто.  

      Що відомо про карантин в Україні
      – З 12 березня до 3 квітня в Україні оголошено загальнонаціональний карантин.
      – У Житомирській та Чернівецькій областях, де виявили випадки коронавірусу, оголошено надзвичайну ситуацію.
      – За пропозицією президента Володимира Зеленського заборонено роботу розважальних закладів та закладів громадського харчування. Повинні працювати лише продуктові магазини, аптеки та АЗС.
      – Також зупинено роботу метро та міжміське транспортне пасажирське сполучення.

      Заборони під час карантину
      Що заборонено під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      У Києві, Харкові та Дніпрі закривають метро: що відомо
      сьогодні
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Укрпошта
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