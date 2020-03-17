Укрпошта не стягуватиме штрафів під час карантину

В Укрпошті вирішили не брати плату за зберігання поштових відправлень під час карантину. Безкоштовним буде також і зберігання закордонних посилок та бандеролей до 3 квітня.

На час карантину Укрпошта частково змінює умови доставки, вручення та зберігання реєстрованих поштових відправлень "Укрпошта Експрес", "Укрпошта Стандарт" та "Укрпошта SmartBox", повідомили на сайті держпідприємства.

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Ми маємо забезпечити стабільну і, насамперед, безпечну роботу працівників. Тому наразі частково змінюємо умови доставки, вручення та зберігання відправлень. Це дасть змогу обмежити контакти клієнтів з працівниками відділень і максимально убезпечити усіх від можливості зараження вірусною інфекцією,

– повідомили в Укрпошті.

До кінця карантину поштові відправленння, окрім судових повісток, вкладатимуть в поштові і абонентські скриньки. Якщо скринька несправна, то абонента повинні повідомити про поштові відправлення телефоном або через Інтернет. Судові повістки, як цього і вимагає законодавство, вручатимуть особисто.

Що відомо про карантин в Україні

– З 12 березня до 3 квітня в Україні оголошено загальнонаціональний карантин.

– У Житомирській та Чернівецькій областях, де виявили випадки коронавірусу, оголошено надзвичайну ситуацію.

– За пропозицією президента Володимира Зеленського заборонено роботу розважальних закладів та закладів громадського харчування. Повинні працювати лише продуктові магазини, аптеки та АЗС.

– Також зупинено роботу метро та міжміське транспортне пасажирське сполучення.



Що заборонено під час карантину / Інфографіка 24 каналу