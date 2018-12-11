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      "Укрпочта" предупредила о задержках поставок на новогодние праздники

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      "Укрпочта" предупредила о задержках посылок на новогодние праздники
      "Укрпочта" предупредила о задержках посылок на новогодние праздники / Фото из свободных сетей

      "Укрпочта" предупреждает о том, что в предновогодний и рождественский период сроки стандартной почтовой доставки могут увеличиться из-за роста объемов почты, что пересылается.

      Об этом сообщает пресс-служба компании.

      В это время в усиленном режиме работает авиационная инфраструктура (аэропорты, авиалинии, хендлинговые компании) и таможенные подразделения Украины и других стран мира, однако их пропускные возможности ограничены.

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      В "Укрпочте" советуют клиентам обращаться в контакт-центр или на сайт компании за более подробной информацией о месте пребывания отправлений.

      К слову, после 10 сентября тарифы на доставку писем "Укрпочты" выросли на 40%, а на доставку посылок весом до 10 килограммов – на 30%.

      Теги: Новости Украины Новогодние праздники
      Источник: 24 канал
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