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      "Укрпошта" попередила про затримки доставок на новорічні свята

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      "Укрпошта" попередила про затримки посилок на новорічні свята
      "Укрпошта" попередила про затримки посилок на новорічні свята / Фото з вільних мереж

      "Укрпошта" попереджає про те, що у передноворічний та різдвяний період терміни стандартної поштової доставки можуть збільшитися через ріст обсягів пошти, що пересилається.

      Про це повідомляє прес-служба компанії.

      У цей час у посиленому режимі працює авіаційна інфраструктура (аеропорти, авіалінії, хендлінгові компанії) та митні підрозділи України й інших країн світу, однак їх пропускні можливості є обмеженими.

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      В "Укрпошті" радять клієнтам звертатися до контакт-центру або на сайт компанії за детальнішою інформацією щодо місця перебування відправлень.

      До слова, після 10 вересня тарифи на доставку листів "Укрпошти" зросли на 40%, а на доставку посилок вагою до 10 кілограмів – на 30%.

      Теги: Новини України Новорічні свята
      Джерело: 24 канал
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