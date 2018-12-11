"Укрпошта" попередила про затримки доставок на новорічні свята

"Укрпошта" попереджає про те, що у передноворічний та різдвяний період терміни стандартної поштової доставки можуть збільшитися через ріст обсягів пошти, що пересилається.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У цей час у посиленому режимі працює авіаційна інфраструктура (аеропорти, авіалінії, хендлінгові компанії) та митні підрозділи України й інших країн світу, однак їх пропускні можливості є обмеженими.

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В "Укрпошті" радять клієнтам звертатися до контакт-центру або на сайт компанії за детальнішою інформацією щодо місця перебування відправлень.

До слова, після 10 вересня тарифи на доставку листів "Укрпошти" зросли на 40%, а на доставку посилок вагою до 10 кілограмів – на 30%.