В Укрпочте пожаловались, что смогли "оживить" недавно мертвых пчел, но теперь их владелец отказывается их забирать. Поэтому 48 ящиков с живыми насекомыми вторые сутки находятся на складе почты.

Об этом рассказала Закарпатская дирекция Укрпочты. Там отметили, что отправители трижды были в отделении почты и видели живых пчел.

Важно Мертвые пчелы загудели: часть "умерших" насекомых из грузовика Укрпочты ожила

Пчел бросили

Укрпочта проинформировала отправителей о том, что им необходимо убрать коробки с пчелами. Это нужно сделать как можно скорее, ведь Укрпочта не имеет возможности содержать насекомых в надлежащих условиях. Сейчас насекомые находятся в 48 ящиках на складе отделения Укрпочты в городе Иршава.

Поскольку в личной коммуникации пчеловоды не реагируют на просьбы работников компании, Укрпочта публично призывает отправителей забрать пчелопакеты и обеспечить надлежащие условия содержания,

– отметили в Укрпочте.

Что известно о мертвых пчелах

11 мая в Закарпатской области произошел трагический инцидент – во время перевозки погибли 8 миллионов пчел. Это произошло из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания внутри авто.

Пчеловоды уже обратились в милицию и заявили, что будут судиться с Укрпочтой. Общая рыночная стоимость насекомых, которых везли грузовиком, составляет около 500 тысяч гривен.

Однако уже 13 мая руководитель Укрпочты Игорь Смилянский заявил, что более в чем 100 из 300 ящиков пчелы "воскресли".

Как пчелы "воскресли"

В Союзе пасечников Украины объяснили, что пчелы могли впасть в угнетенное состояние. Это произошло из-за недостатка свежего воздуха. Особенно повлиять на их самочувствие могло превышение допустимого количества в одном ящике.