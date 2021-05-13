В Закарпатской области трагический инцидент с пчелами перерос в трагикомический. Оказалось, что в более 100 из 300 ящиках пчелы "воскресли".

По данным Закарпатской дирекции Укрпочты, в 118 ящиках из 300 есть живые пчелы. Они 13 мая прибыли в Иршавское отделение почты.

Напомним В грузовике Укрпочты погибли миллионы пчел: как отреагировали в компании

"Пчелы загудели"

Насекомые, которые еще вчера казались мертвыми, предположительно, находились в стадии угнетения или покоя, рассказывают в компании. Насекомые восстанавливают активность и оживают. Для подтверждения Укрпочта опубликовала видео со складов, где хранятся насекомые.

Пчелы на Закарпатье ожили: смотрите видео

Сейчас коробки с пчелами возвращают отправителям, которые уже формируют новую партию насекомых для отправки. Часть реанимированных пчел отправители планируют повторно переслать заказчикам.

Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский на своей фейсбук-странице также подтвердил, что пчелы стали оживать. Он отшутился, что может отживить все.

Так что если кому что надо воскресить, я не знаю, – веру в светлое будущее, экономику Украины или что-то еще – обращайтесь,

– написал Смелянский.

К тому же добавил: отдельная тема обсуждения – то, как кто-то успел посчитать, сколько именно пчел погибли. Кто виноват в инциденте – выяснять следствие.

Как пчелы смогли "воскреснуть"

Как объясняют в Союзе пасечников Украины, пчелы могли впасть в подавленное состояние. Это произошло из-за недостатка свежего воздуха. Особенно повлиять на их самочувствие могло превышение допустимого количества в одном ящике.

Из-за того, что большое количество пчел активно движется внутри коробки, температура в ней повышается, а вентиляция в кузове не регулируется. Также пчелы могут войти в состояние повышенной активности и из-за чрезмерной влажности…

– говорится в сообщении.

В Укрпочте добавляют: сейчас компания является единственным перевозчиком в Украине, который осуществляет доставку пчел в пределах Украины.

В Укрпочте пояснили, что вопрос перевозки пчел неоднократно обсуждали в компании. Ведь такая услуга требует максимального внимания к упаковке и условиям перевозки и несет большие риски.

Инцидент с пчелами: кратко